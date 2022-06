La inesperada confesión de Jorge Rial: "Me lo hicieron creer"

En una reciente entrevista, el periodista habló de su trayectoria en televisión y reveló un complicado momento que atravesó.

Poco a poco, Jorge Rial vuelve a retomar su vínculo con la televisión a un año de haber anunciado su "retiro" de la pantalla chica. A días de estrenar su nuevo programa, Argenzuela, por la pantalla de C5N, el periodista hizo un repaso por su carrera profesional y habló de un momento que fue crucial para él. "Pensé que era una mierda", reveló Rial.

En un reciente diálogo con Teleshow, Jorge Rial habló de su regreso a la televisión en este formato tan diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer. Sin embargo, pese a que reconoció que "hizo una gran carrera y que no era ningún gil", el exconductor de Intrusos aseguró que no todo fue color de rosa durante su carrera, ya que hubo situaciones en las que se enfrentó a fuertes prejuicios y críticas.

"¿En algún momento pensaste que eras un gil?", fue la consulta que disparó la fuerte confesión de Jorge Rial. "Sí, pensé que era una mierda, que se me había terminado la carrera. Hoy me doy cuenta de que cometí un error, pero bueno, me lo hicieron creer y yo dejé que pasara eso", reveló el famoso periodista de espectáculos.

En este contexto, Jorge Rial amplió: "Tuvieron que pasar un montón de cosas en el medio para darme cuenta de que algo en los medios hice. Hoy, cuando hablás de la televisión, no podés obviarme. Ni por Intrusos, 20 años de un programa que hoy todavía sigue. Ni por los 50 puntos de Gran Hermano".

"No puedo ir contra lo que soy: un bicho de los medios", aseguró el conductor sobre esta nueva etapa que encarará dentro de la pantalla chica. En última instancia, aseguró que ya no le gusta el formato que ofrece América Tv de Intrusos ya que "no le ve como el formato de antes".

La picante advertencia de Jorge Rial: "Voy por ustedes"

Cada vez falta menos para que Jorge Rial vuelva con un programa diario a la televisión argentina y el histórico conductor de Intrusos hizo una picante advertencia para sus competidores. "Voy por ellos. Sí. Por ustedes", avisó Rial en sus redes sociales, donde también confirmó cuándo será el estreno de Argenzuela en la pantalla de C5N y en qué horario irá su nuevo ciclo.

Tras el abrupto y polémico final de TV Nostra, Jorge Rial se alejó de la televisión para reacomodarse, aunque no dejó los medios ya que comenzó Argenzuela en Radio 10. Las heridas del fracaso televisivo en América TV tras más de 20 años al frente de Intrusos fueron sanando y el histórico conductor volvió este año a la pantalla chica en Sobredosis de TV (C5N).

Pero acostumbrado a la feroz competencia televisiva, en las últimas semanas se supo que Rial volverá a tener un programa diario dentro de muy poco. Y fue el mismo conductor quien confirmó cuándo y dónde se producirá su regreso a la pantalla chica. "El lunes 4 de julio arranca Argenzuela por C5N. De 15 a 17", escribió Rial en sus redes sociales, pero lo que más sorprendió fue el filoso mensaje que dejó a continuación.

"Estuve viendo con quien competimos. Me gustó lo que vi. Me incentivo. Me devolvió las ganas de competir", reconoció el histórico conductor de Intrusos, que se envalentonó con la competencia que se le vendrá dentro de muy poco. Los programas a los que se enfrentará serán: el final de Intrusos y A la tarde en América TV; Cortá por Lozano en Telefe; Los 8 escalones del millón y Bienvenidos a bordo en El Trece; y Super Super en El Nueve. "Voy por ellos. Si. Por ustedes. Ya me conocen", cerró Jorge Rial su filoso posteo con una picante advertencia para sus competidores.