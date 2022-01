La inesperada confesión de Georgina Barbarossa: "Cuando te va mal, vale todo"

Georgina Barbarossa hizo un mea culpa y dejó una reflexión sobre las decisiones que tomaron colegas respecto a la temporada veraniega de teatro.

Georgina Barbarossa sorprendió a todos con una inesperada confesión y un pedido de disculpas. "Cuando te va mal, vale todo para poder llevar público a la sala", aseguró la ex MasterChef Celebrity en diálogo con Intrusos. Cabe recordar que la actriz está haciendo temporada en Villa Carlos Paz con la obra Una noche en el hotel, que cuenta con las actuaciones también de Pedro Alfonso, Agustín "Cachete" Sierra y Pachu Peña, entre otros.

Hace solo unos días, Aníbal Pachano generó una verdadera grieta en la temporada de teatro de Córdoba al anunciar que iba a hacer su espectáculo "a la galera", en donde cada espectador paga lo que puede o quiere. Con esta noticia, el coreógrafo se ganó las críticas de muchos de sus colegas, dada la compleja situación que atraviesa la temporada debido a la ola de contagios que está sucediendo en el país. Entre las que lo criticaron estuvo Georgina Barbarossa, que disparó de forma irónica: "Si es por los actores, nosotros regalaríamos las entradas. Pero bueno, tenemos la bendita costumbre de querer comer todos los días".

Pero con el correr de los días, la subcampeona de MasterChef Celebrity 2 recapacitó y dejó una profunda reflexión. "Me arrepentí", se sinceró Georgina sobre sus palabras contra la decisión que tomó Pachano respecto a su última obra teatral. En ese sentido, la actriz explicó que decidió comunicarse con el coreógrafo para pedirle disculpas por lo que había dicho y aseguró que la charla fue "amorosa": "Lo llamé a Aníbal para pedirle perdón, porque me parece que a todos nos ha ido muy mal y muy bien en la vida".

Para cerrar, Barbarossa dejó una reflexión con la que avaló la medida de Pachano sobre las entradas de su obra: "Cuando te va mal, vale todo para poder llevar público a la sala". Luego de estas palabras, el cronista de Intrusos buscó la opinión de Aníbal Pachano sobre lo sucedido y saber si le había aceptado las disculpas. "Está todo bien, le mando un beso", aseguró el exShowmatch, dando por terminado el tema y muy feliz de lo bien que funciona su obra "a la galera".

La respuesta de Aníbal Pachano a sus colegas

Entrevistado por Intrusos, Aníbal Pachano no esquivó la polémica y lanzó dardos para todos lados: "Que vayan a llorar al campito. Me importa un rábano lo que digan mis colegas, hago lo que quiero con mi espectáculo. Hay que ayudar a la gente joven a que produzcan espectáculo".

"Prefiero ser honesto y no decir que tengo teatros llenos cuando están todas las entradas regaladas. Es una decisión que tiene que ver con el arte y el oficio. Basta del rulero barato", disparó.

Por último, reflexionó sobre la situación del país y la dificultad que tiene la gente para acceder al teatro: "Me parece que lo que está sucediendo es que no tomamos dimensión que estamos en un país quebrado. Me parece que esta resolución que tomé en forma personal y con el apoyo de la compañía es la correcta".