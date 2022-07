La inesperada baja que sufrió Ariel Rodríguez Palacios en Telefe: "No la van a ver"

A semanas de haber estrenado su nuevo programa, el conductor sufrió una importante ausencia en el ciclo.

Ariel Rodríguez Palacios sufrió una inesperada baja de su programa y explicó los motivos de la repentina ausencia. A tan solo unas semanas de haber debutado en la pantalla de Telefe con su ciclo de cocina y entretenimiento, el famoso cocinero enfrentó la primera gran falta en su show.

La situación se dio durante la emisión del jueves 28 de julio y Rodríguez Palacios prefirió explicar los motivos al aire para evitar conjeturas al respecto. Quien se ausentó del programa fue Felipe, el hijo del cocinero y quien también es la mano derecha de su papá para llevar a cabo las recetas en el programa.

"Lo tienen que operar (a Felipe). No es nada serio. La operación que se hace Felipe la mayoría no la van a ver", explicó Ariel sobre la ausencia de su hijo. El joven acompañó a su papá desde el inicio del ciclo y ambos demostraron hacer un gran equipo, sin embargo no se sabe por cuánto tiempo se ausentará el asistente de la pantalla chica.

Ariel Rodríguez Palacios junto a su hijo y parte del equipo.

Más allá de la baja que sufrió el cocinero en su ciclo, se encargó de llevar calma con respecto a la situación. En este marco, Ariel Rodríguez Palacios especificó que se trataba de una intervención poco invasiva y que duraría menos de 45 minutos.

Ariel Rodríguez Palacios fue destrozado por todo el panel de Intrusos

Ariel Rodríguez Palacios está en el ojo de la tormenta por graves acusaciones de maltrato en su programa emitido por Telefe. Esta situación fue replicada en Intrusos, donde recibió fuertes críticas por parte de Flor de la V y todo su panel.

El programa Ariel en su Salsa, conducido por el chef, tuvo algunas polémicas en estos días, principalmente por los comentarios hacia Mica Viciconte. Por este motivo, Intrusos se hizo eco de la situación y realizó un análisis profundo. "Cuando vos te das cuenta que a la otra persona le incomoda, tenés que dejarlo de hacer", consideró Marcela Tauro sobre el rol de Ariel Rodríguez Palacios. A su vez, Gonzalo Vázquez, otro de los panelistas, también apuntó contra el cocinero.

"El humor y lo machista son cosas que corren por distintos caminos, pero que se unen en una determinada parte", expresó contundente. Sin embargo, Flor de la V le dio la posibilidad al chef de que se retracte por lo sucedido estos días. Por este motivo, salió al aire de América TV y dejó algunos testimonios al respecto. "Los malos comentarios los respeto y agradezco que hablen de mí. Nosotros tenemos una relación bárbara con Mica", expresó Ariel.

Minutos atrás, Flor de la V reveló que trabajó durante un largo tiempo con él y puso de manifiesto su posición en torno a este tema. "Me explicó que él maneja ese tipo de humor, un humor negro, pesado en ocasiones", sostuvo. "El canal me contrata para cocinar, es un juego todo esto. La pasamos súper bien, así que está todo bien", añadió Rodríguez Palacios. Por ende, aua dichos reflejaron un buen clima laboral pese a las polémicas, que solo se trataron de una puesta en escena para el estilo del programa.