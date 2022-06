La hija de Beatriz Salomón volvió a defender a Ferriols tras la internación de su hermana

Noelia Ferriols se diferencia de la decisión de Bettina, quien denunció por amenazas a su padre, Alberto Ferriols. Las hijas de Beatriz Salomón y el famoso cirujano atraviesan un complicado momento familiar.

Noelia Ferriols volvió a referirse a su padre, Alberto Ferriols, y defenderlo tras la denuncia de su hermana por violencia. La hija de Beatriz Salomón ponderó a su padre en un sentido mensaje que escribió en su cuenta de Instagram donde saludó a Ferriols en su día.

“Feliz día, papi! No sé qué sería de mi vida si no me hubieras encontrado. Fue el acto de amor más hermoso y grande de tu vida. Gracias a tus obras humanitarias, el destino nos unió”, comienza el texto escrito en el pie de foto del posteo de la hija de Salomón. Y continúa: “Hoy estás pasando por un mal momento, sufriendo. Todo se va aclarar. Te quiero mucho, tenés que ser fuerte, ¡porque quiero poder disfrutarte muchos años más y que estés a mi lado!”.

Alberto Ferriols reaccionó de manera pública ante la publicación de su hija en las redes sociales y comentó: “¡Te quiero! Sos parte de mi corazón!”, además de compartir el mensaje que le había escrito su hija en una de sus historias de Instagram. Por otro lado, celebridades como Graciela Alfano también comentaron el posteo para desearle un feliz día al médico. “Feliz Día Alberto! Y felicitaciones Noe por estas bellísimas palabras hacia tu padre. Abrazo enorme a los dos”, escribió la blonda.

La denuncia de Bettina Ferriols a su padre

Bettina Ferriols fue internada en las últimas horas debido al estrés que vivió por la exposición masiva de su conflicto con su padre: La joven denunció a quien fue esposo de Beatriz Salomón por amenazas. “Llevó una caja de balas a la mesa, se puso a cargar el revolver y me preguntó ‘¿no tenés miedo?’”, reza parte de la denuncia.

El domicilio y consultorio de Ferriols fueron allanados y se encontraron un arsenal de armas, esposas y dos picanas. En este contexto fue que Noelia, la mayor de las hermanas, salió a defender a su papá: “Yo no hice ninguna denuncia. Pero bueno, ya todo se va a aclarar en la Justicia. No tengo nada más que decir. Está muy angustiado. Está muy mal por la situación que se está viviendo, por todo lo que se está diciendo”, expresó para diferenciarse de la decisión de su hermana. Y cerró: “Las cosas no son así. Papá no es una persona violenta ni mucho menos”.