La gente se aburre viendo Bake Off: los memes y comentarios de las redes sociales

La tercera temporada de Bake Off Argentina no resultó lo que sus seguidores esperaban: muchos dicen estar aburridos y que hace falta algo de drama.

Bake Off Argentina, reality show de pastelería amateur, transmitido por Telefe.

Bake Off Argentina estrenó su tercera temporada el pasado lunes 13 de septiembre, después de haber generado un alto nivel de rating el año pasado, en plena pandemia del coronavirus. Durante toda la semana, varios usuarios de Twitter que quejaron en la plataforma sobre lo aburrido y poco emocionante que les resulta esta tercera temporada y hoy estos comentarios volvieron a repetirse.

El año pasado, los fanáticos de Bake Off tuvieron material de sobra para divertirse. Con el gran escándalo por Samanta, la pastelera que se anotó al concurso diciendo que era principiante y en realidad era una profesional que hasta tenía su propia pastelería (y que además tenía antecedentes penales por un homicido culposo), se armó un revuelo tan grande que culminó con un espisodio final al respecto y el nivel de rating explotó.

Ahora, la producción de Telefe tomó medidas para que esto no vuelva a ocurrir y parecería que a los televidentes les hace falta más drama. De hecho, Bake Off Argentina está más estricto que nunca con los controles a la hora de inscribirse. En el formulario de datos personales, se agregaron dos preguntas cruciales para todos los participantes: si declaran ser pasteleros amateurs y si cuentan con antecedentes penales.

Otro de los comentarios más frecuentes en las redes sobre el reality show de pastelería es en relación a la imagen. A diferencia de la temporada anterior, Bake Off parecería tener un filtro de fotografía que le aporta tonos más rosados al programa. En Twitter, todos los internautas coincidieron: se ve muy raro y era innecesario. A partir de esto, fueron creando varios meses y muchos lo compararon con la estética de las películas de Crepúsculo y con las novelas turcas.

“Con esto del filtro no se si estoy viendo Bake Off o un capítulo de Crepúsculo”, twitteó un internauta. “No vi Bake Off pero ahora necesito saber como es el "filtro" que le pusieron. Seguro es el modo COMIDA de la cámara de Samsung”, bromeó otra persona, mientras otros se quejaron de que les hacía mal a la vista y de que parecían los filtros de Retrica, la aplicación más usada para editar fotos en 2012.