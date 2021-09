La furia de Tevez con una figura de ShowMatch: "Se ofendió"

Una figura de ShowMatch aseguró que Carlos Tevez, ex jugador de Boca, le hizo un fuerte reclamo por el accionar que tuvo en el programa.

ShowMatch cuenta con grandes historias sumamente curiosas. El programa de Marcelo Tinelli se emite hace varios años y varios famosos han tenido la posibilidad formar parte del mismo. Uno de ellos es Carlos Tevez, ex jugador de Boca que logró forjar una buena relación con el conductor. Sin embargo, también se han sacado chispazos. De acuerdo a lo que reveló el comediante Martín "Campi" Campilongo, hace unos años el futbolista estalló de furia por la imitación que le hacían en el exitoso ciclo.

En una entrevista que le concedió a Luis Novaresio, en el programa Debo Decir por América TV, "Campi" fue consultado si alguna vez tuvo algún inconveniente por las imitaciones que le hizo a figuras de la política, el fútbol y el espectáculo argentino. ¿Su respuesta? Fue sumamente impactante: "Con las imitaciones que hice, se ofendió Tevez".

El comediante resaltó que el enojo de Tevez tuvo lugar en los años que jugaba en la Premier League, competencia en la que vistió las camisetas del Aston Villa, Manchester United y Manchester City. Aun así, aclaró que la bronca de "El Apache" fue porque le contaron cómo eran las imitaciones: "Él vivía en Inglaterra y le llegó el cuento".

"Campi", imitando a Carlos Tevez en VideoMatch.

Pese al conflicto, poco tiempo después, "Campi" y el ídolo de Boca se juntaron para hacer una imitación en conjunto: "Él se había ofendido, pero después lo vio y le gustó tanto que vino a hacerlo conmigo". Y fue justamente como lo relató, ya que luego de lo sucedido, el futbolista accedió a participar de ShowMatch.

Quién fue la figura del espectáculo que se ofendió con "Campi" por sus imitaciones en ShowMatch

"Campi" también confesó que Carmen Barbieri también se mostró molesta por sus imitaciones en ShowMatch: "Ella empezó a dar notas diciendo que yo la imitaba y la hacía muy gorda. La llamé y le pregunté qué pasó. Me dijo: 'Me hacés muy gorda, no sé qué te ponés, un almohadón...'. Y le dije: 'No, no me pongo nada, ja'". Por otro lado, añadió: "De los políticos, nunca recibí llamado. Me llaman para los que los imite, pero yo hago lo que tengo ganas".

"Campi" y Carlos Tevez, juntos en ShowMatch.

¿Carlos Tevez vuelve a Boca?

Luego de anunciar su retiro del fútbol, se encendieron los rumores de que Carlos Tevez podría volver a Boca. El presidente Jorge Amor Ameal, reveló una charla privada que Juan Román Riquelme tuvo con "El Apache" en el despacho de su presidencia. Sus palabras se emitieron en vivo por ESPN y fueron contundentes: "Si quiere meterse en política, está en su derecho. Nosotros le ofrecimos que siga trabajando en el club".

"Tevez tiene las puertas abiertas, Juan Román Riquelme se lo dijo. Le ofrecimos el lugar que quiera en Boca, Román se lo dijo en presidencia y yo estuve con ellos", aseguró Ameal. De este modo, y aunque quizá no sea como jugador, "Carlitos" podría volver a incursionar en labores dentro de la institución "xeneize".