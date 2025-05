La fuerte denuncia de Mariana Nannis contra Caniggia y el desesperado pedido a la Justicia

El dolor de Mariana Nannis al hablar de su denuncia de abuso y violencia de género contra su exmarido.

Mariana Nannis lanzó un pedido desesperado en una entrevista con Marina Calabró cuando habló de la denuncia contra su ex marido Claudio Caniggia por abuso sexual y violencia de género. El miedo de la mamá de Alex y Charlotte Caniggia y el estado en el que está la causa.

Marina Calabró y Facundo Pastor hablaron con Mariana Nannis en A24 sobre la denuncia de abuso sexual en contexto de violencia de género que Nannis asentó contra Claudio Paul Caniggia y todavía no tiene fecha de juicio oral. "No hay Justicia para mí ni para las otras mujeres de Argentina que son golpeadas y abusadas. Mi causa estaba parada", sostuvo Mariana Nannis indignada. "Todo mi matrimonio fue gravísimo. Estuve casada casi tres décadas con una persona violenta. En Marbella me cagó a trompadas, en Bérgamo me tiró contra la pared y me empezó a ahorcar, eso lo hizo muchas veces. Estando embarazada de mi primer hijo me pegó una patada en el culo y me hizo volar", agregó, con mucho dolor.

También, Mariana Nannis reveló que la causa no avanza porque "a los ídolos todos los tapan". "El miedo mío es que él sea prófugo. Y yo me jodo", siguió, entristecida. Acto seguido, volvió a denunciar públicamente a su ex marido Claudio Caniggia por abuso sexual: "Me decía te voy a matar hija de puta". Mariana Nannis dijo que aquel día ella y Caniggia se dirigían al Hotel Faena y su ex marido conducía enardecido: "Se llevaba los semáforos en rojo, yo estaba llorando pidiéndole que pare". En el Faena, según denunció Nannis, Caniggia la abusó y golpeó. "200 veces tengo que contar lo mismo, me hacen pericias, yo me pongo a llorar cuando lo cuento. A la que es abusada le da vergüenza contar que fue abusada. Siempre me preguntan lo mismo y no está bueno", sumó quebrada en lágrimas.

Además, dijo que temió por su vida. "Me va a matar", contó que pensé en aquella ocasión y luego agregó que perdió un embarazo por los presuntos golpes que le propinó su ex marido y que debe investigar la Justicia.

La denuncia de amenazas que reactivaron la causa contra Claudio Caniggia

Adriana Ferrer es la amiga cercana de Mariana Nannis que denunció que está recibiendo amenazas. Presentó un pedido formal de detención a Caniggia en la misma causa de la denuncia realizada por su ex esposa y radicada en el Tribunal Oral 28. "Nosotros estamos pidiendo revocar la libertad y cuando se revoca la libertad, en consecuencia, se pide la detención", sostuvo Pablo Gómez de Olivera -abogado de Nannis- en Crónica TV.

"Porque un juez dijo que no hay entorpecimiento y no hay peligro de fuga, pero el entorpecimiento hoy lo estamos demostrando con lo que hace, con el ejercicio de la violencia que hoy hace judicialmente con Adriana, que es la testigo, está entorpeciendo la investigación. Yo no le estoy diciendo al juez, 'vaya y deténgalo'. Digo, 'acá entorpece, señor juez'", continuó el letrado.