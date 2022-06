La fuerte decisión de Alex Caniggia sobre Melody Luz: "Me busco otra"

El influencer quedó separado de su pareja en la competencia e hizo un importante anuncio en El Hotel de los Famosos.

Alex Caniggia tomó una importante decisión sobre su relación con Melody Luz dentro de El Hotel de los Famosos. El influencer quedó en una situación distinta a la de su pareja en el reality show y rápidamente notó las consecuencias. Por este motivo, tomó una fuerte determinación con respecto a la famosa bailarina.

Luego de compartir una semana más como huéspedes en la semana de repechaje, a la pareja le tocó cumplir roles diferentes dentro de la competencia. Mientras que Melody Luz logró quedar una semana más en el grupo beneficiado y sin necesidad de trabajar, Alex Caniggia fue parte del staff, por este motivo la pareja no compartió tanto tiempo en conjunto durante el día a día.

Durante sus días como staff, Alex Caniggia formó un vínculo muy cercano con Militta Bora, tanto así que compartió más momentos con ella que con su novia Melody Luz. Incluso, luego de dividirse las tareas del día, el hermano de Charlotte aseguró que le "encantaba trabajar". "Que Melody se quedé ahí con los huéspedes, con el equipo de 'El Turco'. Yo me busco otra novia, dos nuevas me busco", lanzó Alex sobre el distanciamiento que le tocó vivir con su pareja y sorprendió a sus compañeros.

Posteriormente, en el desafío de staff, Alex fue consultado por Pampita si seguía de novio con Melody. Con el rol serio que tanto lo caracteriza, Caniggia contestó que no y que prefería quedarse con Emily Lucius y Militta Bora, sus compañeras de esa semana. Sin embargo, unos minutos más tarde, el influencer volvió a acercarse a su novia y aseguró que seguían juntos. Por este motivo, no se sabe cuál es la verdadera posición de Alex en cuanto a su relación.

Por otro lado, Alex Caniggia aseguró que dentro de la competencia "no existe la lealtad". Esta declaración llamó la atención de José María Muscari y le preguntó si el no era leal con Melody, su pareja. "En el amor si, pero en el juego no. Si yo llego a la final con ella, voy a tratar de ganar", se defendió el influencer.

Martín Salwe mandó al frente a Alex Caniggia

Martín Salwe generó un vínculo muy cercano a Alex Caniggia, tanto asó que incluso se anima a bromear con el influencer y a opinar sobre su relación. En este contexto, el locutor mandó al frente a su compañero y contó que Alex y Melody vivían su relación de forma muy diferente.

"A Melody la veo más enamorada que nunca y Alex es un pollerudo. Pero yo creo que si ella queda eliminada, Alex al toco se consigue otra", aseguró el exlocutor de ShowMatch: La Academia.