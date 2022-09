La fuerte amenaza de Tamara Báez a una bailarina de L-Gante: "Me dijo que me iba a hundir"

Micaela, una bailarina de L-Gante, denunció que Tamara Báez la amenazó y la acusó de ser la tercera en discordia de su relación.

Micaela, bailarina que trabajó en uno de los videoclips de L-Gante, rompió el silencio luego de ser acusada por Tamara Báez de haberse metido en su relación con el cantante. En su descargo, la bailarina aseguró que Tamara incluso llegó a amenazarla.

Ahora que Elián Valenzuela y la madre de su hija Jamaica están separados, Micaela encontró su espacio en los medios para contar su versión de los hechos. Según la joven, Báez la acusó de ser la tercera en discordia de su relación y le mandó fuertes mensajes a través de las redes sociales.

"Micaela es la tercera en discordia, porque L-Gante ya está separado de la mamá de su hija, Tamara Báez... Tamara dice que sos la responsable de la ruptura de la pareja", explicó Carlos Monti en Nosotros a la Mañana (El Trece), programa en el que recibieron a la joven.

"¿Es cierto que Tamara te acusa de eso?", indagó "El Pollo" Álvarez. "Sí, es cierto. Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos, porque yo había hecho un TikTok diciendo que no me molesten más, porque pensaban que la del video era yo", explicó Micaela, en referencia al video que se filtró de L-Gante saliendo de un hotel con su bailarina, Luli Romero.

"Me molestaban a mí porque yo tengo muchas fotos con él y vincularon todo. Yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten', porque yo no soy la del video. En el video dije que de los cuernos nadie se salva y que Tamara no es mi amiga", agregó la entrevistada.

"¿Vos sos la novia de L-Gante?", le preguntó Monti. Micaela lo negó y explicó que no, que simplemente habló "en general, ya que en la movida de los músicos pasan esas cosas". Ante la pregunta de los periodistas de si en algún momento había tenido algo con L-Gante, Micaela se quedó en silencio y soltó una sonrisa incómoda, dando a entender que sí.

"Uy, esa sonrisa... No pasa un detector de mentiras", bromeó Paula Trapani, y opinó que de todas formas, si hubiese pasado algo, la responsabilidad no es de Micaela sino del cantante, ya que es él quien tenía un compromiso. "En TikTok me decían ‘arruina familias’. Me dijeron ‘Wanda Nara', 'China Suárez’. De todo, me dijeron", cerró la joven.

La palabra de Luli Romero sobre las versiones que la vinculan con L-Gante

Luli Romero, bailarina de L-Gante, fue acusada de ser la tercera en discordia entre el cantante y Tamara Báez luego de que se filtrara un video de los dos juntos saliendo de un hotel. La joven habilitó un juego de preguntes y respuestas en su cuenta de Instagram y un seguidor le preguntó: "¿Estuviste con algún artista de los que trabajaste?".

"No", contestó Romero. Sin embargo, varios seguidores de L-Gante aseguran que la joven del video es ella, ya que en el clip se ve a una persona vestida exactamente igual a cómo Luli se había vestido aquel día para filmar un videoclip.