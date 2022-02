La fuerte amenaza de Ernestina Pais a Malena Guinzburg en MasterChef: "Voy a contar todo"

Luego de que la humorista anunciara una determinación, la conductora sacó su artillería pesada y apuntó contra su compañera.

Desde que Malena Guinzburg y Ernestina Pais ingresaron a MasterChef Celebrity a mitad de la competencia, ambas artistas demostraron que darán todo con tal de permanecer dentro del programa. Tanto así que incluso no tienen miedo de sacar sus ases bajo la manga y amenazar a sus compañeros con cuestiones del pasado que vivieron por trabajar en conjunto.

En una velada signada por la confianza mutua y la necesidad de poner los cinco sentidos en alerta, ya que los participantes tenían que pasar de a duplas al mercado pero aquel que agarrara los ingredientes tenía que tener los ojos vendados, mientras que el que miraba tenía las manos atadas y no podía meter nada al canasto, los concursantes demostraron que no tenían miedo de darlo todo en la competencia. Así fue como, en medio de una resolución por parte de Guinzburg, Pais no dudó en lanzarse con una fuerte advertencia.

Como Malena Guinzburg fue la ganadora de la medalla de plata la semana pasada, en la jornada del martes primero de febrero tenía un gran beneficio a su favor: elegir las duplas que pasarían en conjunto al mercado y seleccionar el orden en que realizarían su “compra”. Así fue como la hija de Jorge Guinzburg unió a Denise Dumas y Ernestina como una dupla, ya que "combinó la torpeza de ambas". Por su puesto que esta decisión no molestó a ninguna de las dos, pero cuando llegó el momento de determinar el orden en que los equipos pasarían al mercado, la ex panelista de América decidió jugar su carta más pesada.

Malena había determinado que ella, junto a Juariu, serían las primeras en pasar así podían elegir la proteína con ventaja sobre los demás. Así fue como, cuando la humorista estuvo a punto de colocar a Pais y Dumas en último puesto, Ernestina amenazó con contar revelar una actitud de su compañera cuando compartieron otro espacio de trabajo. "Malena, voy a contar todo lo que nos hacías cuando eras mi productora", lanzó.

En ese momento, Guinzburg le pidió silencio a su compañera y entre risas anunció que esa dupla sería la segunda en pasar al mercado y pidió que la comprendieran ya que "estaba bajo amenaza".

El escándalo de Ernestina Pais y su salsa: le discutió fuertemente al jurado

Luego de un accidentado paso por el mercado, ya que les costó mucho coordinar y lograr reunir los ingredientes necesarios para su plato, Ernestina tuvo una presentación un tanto fallida de su platillo, ya que presentó una salsa que, para el ojo del jurado, "estaba cortada".

Lo cierto es que la devolución sobre el plato no estuvo muy bien, pero Ernestina Pais se quedó enfocada en la crítica a su salsa, ya que ella estaba convencida de que la crema no se había cortado, sino que esa era la textura que ella quería lograr. De esta forma, se sumergió en una extensa discusión con el jurado, la cual no terminó en ningún acuerdo.