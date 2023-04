La fuerte acusación que complica a Luciano Pereyra: "Narcisista"

Habló una expareja del cantante y reveló lo mal que la pasó al mantener una relación amorosa con él.

Luego de un tiempo alejado de la vida mediática, el cantante Luciano Pereyra volvió a ser noticia luego de una fuerte acusación por parte de su ex pareja. El cantante se colocó en el ojo de la tormenta tras una insólita declaración de una chica que fue su novia y que publicó un libro basado en su historia como pareja.

Milca Gili es el nombre de la mujer que salió con Pereyra y que publicó un libro titulado Oscura, en donde cuenta parte de la difícil historia que vivió en el tiempo que compartió con el intérprete de El Vestido Rojo. En Intrusos, Laura Ubfal profundizó sobre el tema y contó algunos detalles de la situación.

"La verdad que las cosas que dice Milca sin nombrar a Luciano Pereyra en el libro, porque el personaje de ficción es Nacho, sorprenden. Tuvieron una relación de 5 años, y reconoce un Luciano celoso, que la aleja de los demás, que no deja que se vista como ella quiere y todo lo malo que sabemos de esa violencia escondida", empezó por decir la periodista. Luego, profundizó: "Luciano nunca fue violento de golpes, sino fue psicológico, de no mostrarla, de tenerla oculta".

Antes de dar paso al testimonio de Milca, Ubfal sentenció: "No puedo creer que Luciano Pereyra que tantas mujeres aman, tenga este lado oscuro. Ahora está con otra pareja que tampoco quiere mostrar". En este marco, la autora del libro, brindó una nota con Intrusos y profundizó: "Me banqué muchas. Lo que quiere un celebrity es meter a su mujer en un country, que no trabaje y que prácticamente esté a la sombra".

Por último, detalló sobre la importancia de este libro para ella: "Todas las personas que hayan salido con un narcisista me van a acompañar un poco en lo que es, este libro, porque el ego te lleva a la locura. Yo sufrí mucho el ego y la soberbia".

El duro momento de Luciano Pereyra: "Jamás había pasado"

Luciano Pereyra pasó un difícil momento del que decidió hablar hace muy poco. El cantante transitó épocas duras en las que sufrió tanto él como su familia, y que sintetizó con una frase que resonó por sobre las demás: "Jamás había pasado 100 noches durmiendo en mi cama".

Recordando lo difícil que fue estar confinado por la época más dura de la pandemia, Luciano Pereyra también hizo hincapié en el lanzamiento de su nuevo disco y la nueva etapa que transita en la actualidad: "Después de la pausa, volver a retomar la normalidad tiene olorcito y gustito a nuevo. Se valora y disfruta el doble. Dejás de andar, pero no te olvidás. A las cosas que uno ama se acostumbra rápidamente y yo amo lo que hago”.

“Parte del disco ya lo había trabajado, luego salí de gira y tenía previsto hacer una pausa en la gira latinoamericana para terminar el disco pero llegó la pandemia. Uno propone y Dios dispone. Hubo momento raros, duros, de ansiedad, de no poder abrazar a mis padres, a tus seres queridos y eso sí costó mucho. Además en mi vida jamás había pasado 100 noches durmiendo en mi cama, pero al fin de cuentas entendí que tenía mucho más que agradecer que por padecer”, reveló Luciano Pereyra en diálogo con La Voz.