La fuerte acusación de una ex participante de La Voz a Mau y Ricky: "Mimados"

El famoso dúo musical enfrenta una dura denuncia en su contra a horas de la gran final del reality show.

Una ex participante de La Voz Argentina lanzó una fuerte acusación en contra de Mau y Ricky. A horas de la gran final del reality show de Telefe, salieron a la luz fuertes dichos de una concursante del programa que llegó a una de las últimas instancias de la competencia.

Se trata de Julia Ferrón, una mujer que pertenecía al team Montaner y que logró avanzar en el programa hasta los octavos de final. En un reciente diálogo con el ciclo radial La Uno de Arrecifes, la cantante habló sobre su relación con el dúo musical y aseguró que "sufrió maltrato" por parte de ellos.

"Siento, y creo que es una sensación de todos, que ellos son niños mimados. Son niñitos muy cuidados por sus papis y esta carrera la han logrado gracias al apellido Montaner", lanzó Ferrón sin tapujos. Además, añadió: "Están como subidos a un pedestal y nadie los puede alcanzar, están siempre a la defensiva".

En ese sentido, la ex participante aseguró que tuvo un fuerte enfrentamiento contra Mau y Ricky y contó que "le gritaron muy fuerte". "Me gritaron que bajara la foto que me había sacado con ellos. Mucha niñería para la edad que tengo", confesó.

"Me dijeron que me bajaban del certamen por hacer un mal chiste en el aire. Ahí entendí que los votos de la gente no es que sean tan importantes", reveló Julia y añadió que "dijeron que era groserísima" y "que es una persona ordinaria". Por último, sentenció: "Mientras uno me agarraba del brazo, el otro me hablaba con prepotencia. Realmente, para mí fue grave, porque no dije nada con maldad y están ensuciando mi imagen”.

Filtran quién gana La Voz Argentina: el nombre del ganador del programa de Telefe

Soledad Pastorutti y Lali Espósito hicieron inesperados adelantos sobre lo que ocurrirá en la final de La Voz Argentina. Las cantantes ofrecieron información en público en diferentes situaciones y ambas coincidieron en quién ganará el reality emitido por Telefe.

La voz de Tren del Cielo se pronunció al respecto en el ciclo radial Agarrate Catalina y dio un dato que no dejó dudas de sus predicciones. "En el mundo de la música, todavía somos menos las mujeres que los varones, si bien todavía falta un montón siento que pronto eso va a cambiar, el público femenino tiene otras fantasías con el cantante varón, el proceso es lento, pero creo que este año hay muchas más chances de que gane una mujer", comenzó su descargo la cantante oriunda de Arequito.

"De verdad pienso que este año se puede dar. A mí también me han criticado mucho por elegir más varones, pero también lo hago porque sé que puedo ganar", agregó "La Sole" en referencia a los comentarios en redes que la tildaron de machista por elegir mayoritariamente varones, acusación que ella aclaró en varias ocasiones.