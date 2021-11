La frase de La China Suárez que enfureció a Wanda Nara: "Soberbio"

Filtraron una frase de La China Suárez en la entrevista con Alejandro Fantino que hizo estallar a Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi.

La entrevista de María Eugenia "La China" Suárez con Alejandro Fantino por Star Plus está cada vez más cerca y, a modo de adelanto para que el público se entusiasme para ver ese material, las autoridades de la plataforma van filtrando imágenes y videos de la nota del periodista a la actriz de 29 años que fue la tercera en discordia en el escándalo por la infidelidad de Mauro Icardi hacia Wanda Nara.

De hecho, Ángel de Brito publicó a través de su cuenta oficial de Twitter (@AngeldebritoOk) una breve grabación de lo que luego llevó a un debate completo en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), reconocido programa de TV. Se trata de la palabra de "La China" con Fantino luego del WandaGate, que sin dudas sacudió a la farándula argentina e involucra al futbolista de PSG (París Saint-Germain) de Francia; y a Wanda.

La China Suárez enfureció a Wanda Nara con una frase: "Es soberbio"

De acuerdo con lo que mostraron en LAM, se puede apreciar a la artista en el momento en el que, en plena entrevista con Fantino por Star Plus, le dice: "Es que, ¿sabés lo que pasa? Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones y a lo mejor suene soberbio o rebelde, cuando era más chica, pero yo no...". Si bien allí se cortó la filmación difundida por De Brito, en el ciclo comentaron que ella habría agregado: "El día en el que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a lo sumo le tendré que darles explicaciones a ellos".

Ángel de Brito liquidó a Alejandro Fantino: "Preguntale"

A su vez, el comentario de una seguidora llamada Silvina Ceballos en su tuit desató un palazo de Ángel de Brito a Alejandro Fantino a través de la red social del pajarito. El mensaje original de la usuaria fue claramente en contra de Suárez: "Yo no entiendo cómo pueden entrevistar a una persona tan soberbia, que no se le cree nada de lo que dice y encima dice que tiene que darle explicaciones a sus hijos solamente!!!!".

Entonces, el periodista y presentador de LAM que también trabaja como jurado en ShowMatch La Academia (El Trece) fustigó con pocas palabras a su colega y redactó: "Preguntale a Fantino".

La entrevista de La China Suárez con Alejandro Fantino saldrá por Star+.

Cuándo es la entrevista de Fantino a La China Suárez

El diálogo entre Fantino y "La China" Suárez podrá verse en la televisión este lunes 29 de noviembre de 2021, a partir de las 21:30 horas. La misma será transmitida por Star+.