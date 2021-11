Fuertes rumores de separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Terminada"

La celebridad de redes y el futbolista no habrían podido rehacer su vida tras el escándalo.

Wanda Nara y Mauro Icardi estarían separados, según informó un periodista especializado, con fuentes cercanas a la pareja. El futbolista y la celebridad de redes se mostraron unidos en las redes y en la esperada entrevista que le dieron a Susana Giménez, pero esta información haría caer lo que dejaron ver ante el público.

"Lo más trascendente de todo esto es que la relación entre Wanda e Icardi me la dan como terminada más allá de lo que se muestra", expresó Juan Etchegoyen en el ciclo Editando Tele, por NET TV, y así evidenció que las cosas entre Nara e Icardi, después de los mensajes subidos de tono con "La China" Suárez, no habrían podido volver a la normalidad.

El conductor de Mitre Live continuó con su discurso y agregó: "Wanda está tratando de ver como hacen con los hijos para terminar la relación de mejor manera". Por otro lado, en Mitre espectáculos, Etchegoyen ofreció más información al respecto: "Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagínate después del reportaje. Tuvieron que aparentar en la nota una imagen de familia que ya no tienen".

Las declaraciones de Wanda Nara en la entrevista con Susana Giménez

"Estábamos en el campo, somos una familia muy pegada. Yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas y me pidió una foto. Agarré el celular de él y buscando empecé a ver pantallazos de un chat, con una mujer muy famosa (Suárez). Al ser dos personas muy conocidas y no saber la verdad, obviamente que se empiezan a generar un montón de versiones, es normal", expresó la modelo, sobre el momento en que vio lo chats de Mauro Icardi con "La China" Suárez.

Nara continuó su descargo y dejó en claro cuán acostumbrada está a los manejos del medio artístico: "Estoy en el ambiente desde los 4 o 5 años. Lo tengo muy claro. He vivido separaciones o peleas con otras parejas, también la ha pasado mi hermana. A veces, cuando no querés hablar, del otro lado empiezan a inventar. Es parte de esto. Es el precio que pago por mi impulso. En ese sentido la culpa la tuve yo, porque antes de hablar con mi mejor amiga o mi hermana, como tenia mi teléfono en la mano, lo primero que se me vino a la cabeza fue subir esa historia de Instagram".