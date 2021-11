Revelan cuánto habría cobrado La China Suárez por su entrevista con Alejandro Fantino

En Mañanísima revelaron la impresionante cifra en dólares que "La China" Suárez se habría llevado por su entrevista exclusiva con Alejandro Fantino.

En las últimas horas revelaron cuánto habría cobrado Eugenia "La China" Suárez por su entrevista con Alejandro Fantino. Solo unas horas después de que Wanda Nara diera por primera vez su versión de los hechos del Wandagate en público, en Mañanísima contaron el importe en dólares que la ex Casi Ángeles se habría llevado para una exclusiva con Fantino.

El martes pasado por la noche, Wanda Nara rompió el silencio en forma pública para hablar del Wandagate, el escándalo mediático que protagonizó con Mauro Icardi y "La China" Suárez. El adelanto de la entrevista que le dio en exclusiva a Susana Giménez y que se pudo ver por Telefe tuvo excelentes mediciones de rating y superó con facilidad a Los 8 escalones del millón, el programa que se emitía en ese momento por la pantalla de El Trece. En ese sentido, distintos portales especializados informaron que la entrevista le habría salido al canal de las pelotitas alrededor de 50 mil dólares, sin incluir los gastos de los pasajes, el alojamiento, las comidas y demás traslados de la delegación completa.

Pero así como Wanda dio su versión de los hechos, hace unos días se supo que "La China" había visitado a Alejandro Fantino. Para que los rumores no se dispararan, el propio periodista contó de qué se trató esta reunión en su hogar. Fantino reveló que "La China" Suárez dará su propia versión de los hechos del Wandagate en una charla exclusiva con el conductor de Intratables. "Se habló mucho de la cifra que habría cobrado la China Suárez para dar esta entrevista con Fantino y el número que me llegó por esta nota es de 50 mil dólares", contó sin vueltas este miércoles Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine TV).

Por dónde ver la entrevista de La China Suárez con Fantino

La entrevista de María Eugenia "La China" Suárez con Alejandro Fantino se transmitirá tan sólo por Star+, plataforma de streaming que fue lanzada hace unos meses y que tiene un costo de aproximado de $880 pesos mensuales ($8.800 anual) o en combo con Disney+, por $995 pesos al mes.

Rodrigo Lussich adelantó cómo será la charla entre "La China" y Fantino

El conductor de Intrusos anticipó en El Show de los Escandalones que en la entrevista con Fantino, la ex Casi Ángeles habló muy poco del Wandagate. "Cuentan que 'La China' Suárez a Fantino no le habla de Icardi. Tocó el tema muy por arriba. No contraten el servicio porque en esa nota no hay nada", aseguró Rodrigo Lussich, sincero. Lo cierto es que los productores de la charla entre Fantino y Suárez buscarán aprovechar al máximo todo lo que generó la exclusiva de Wanda Nara y Susana Giménez, en la que se habló mucho del escándalo que protagonizaron Icardi, Wanda y "La China" en las últimas semanas.