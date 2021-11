Romina Manguel se metió en el Wandagate y destrozó a La China Suárez

Romina Manguel lanzó un comentario polémico sobre "La China" Suárez tras el Wandagate, durante su aparición en Almorzando con Mirtha Legrand.

“La China” Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi están en boca de todos desde que se destapó la polémica en la que están envueltos. La periodista Romina Manguel tampoco se quedó sin hablar del tema y lanzó un comentario bastante fuerte sobre la exestrella de Casi Ángeles mientras estaba como invitada en Almorzando con Mirtha Legrand, actualmente conducido por Juana Viale.

Todo empezó cuando Manguel contó que Leandro Santoro, quien estaba sentado al lado suyo, despierta el interés de muchas mujeres, a pesar de ser un hombre casado. Es por esto que ella les prometió a sus colegas mujeres interesadas en él que, si algún día se llegara a separar, ella les hará llegar la información.

Romina estaba contando que se enamoró de un hombre que es 20 años menor que ella y empezaron a debatir en la mesa sobre el amor entre dos personas con diferencia de edad. “Lo importante son los valores. Vos te enamorás de una persona por la personalidad, por si te hace reír…”, opinó el diputado del Frente de Todos.

“Lo importante es el amor”, coincidió Juana. “O la inteligencia. ¿Vos sabés las amigas que me dicen: ‘¡La inteligencia que tiene Lean! ¿No se separó?’”, reveló Romina. “Ah, ¡está cotizadísimo! ¡Sos un rompecorazones!”, exclamó Viale. “Estoy en pareja, pero esto a full. Soy un hombre serio y fiel, las dos cosas”, aclaró Leandro.

“Tiene mucho levante. Además, yo prometí avisar en su momento. Somos todas muy respetuosas, no somos del tipo ‘China’, somos muy respetuosas. Esperemos que no se separe nunca, le deseo lo mejor, pero si se separa yo aviso”, prometió la periodista. “¡Ah, se metió en el Wandagate! Esta la defiende a ‘La China’”, se escuchó decir a otra de las invitadas presentes.

La entrevista de “La China” Suárez con Fantino en la que contará su verdad

Recientemente, Wanda Nara y Mauro Icardi dieron una entrevista con Susana Giménez desde París en donde ella contó su perspectiva de la situación. Ese mismo día, se filtró que “La China” había iniciado acciones legales contra Wanda y que le envió una carta documento por todas las cosas que sabía de antemano que se iban a decir sobre ella en el reportaje.

“A las 21:05, en el momento en donde se ve la nota de Wanda Nara con Susana Giménez, ‘La China’ Suárez va a mandar carta a documento a Wanda Nara. Es el contra ataque judicial de ‘La China’ Suárez, porque ya se filtraron cosas que han pasado en esa nota. Guarda con el contra ataque de ‘La China’ Suárez por las cosas que se muestren ahí sin mostrar pruebas”, revelaron en Polémica en el Bar.

Justo después de eso, se publicó un adelanto de la entrevista que Suárez dará con Alejandro Fantino para contar su perspectiva de la situación. En el clip, que dura 15 segundos, aparece ella casi a cara lavada, vestida con una remera y un jean, mientras dice sonriente mirando a cámara: “Te invito a que me conozcas sin intermediarios. A que me veas y a que me escuches en primera persona. Por Star+”.