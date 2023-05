La figura de la televisión a la que le prohibieron estar en Gran Hermano: "Me lo impidieron"

Una histórica panelista fue seleccionada para formar parte de Gran Hermano 4, pero le impidieron participar. Según reveló, su lugar fue ocupado por Marianela Mirra.

Gran Hermano fue el último gran fenómeno televisivo. Marcos Ginocchio fue el ganador de la pasada edición y, al igual que algunos de sus excompañeros, está disfrutando de las mieles de la fama. Tanto es así que ya tiene una propuesta para formar parte de la próxima tira de Cris Morena.

Lo sucedido con "El Primo" es una muestra clara de que el paso por la casa más famosa del país lleva al estrellato a las personas seleccionadas en el exhaustivo casting. Es por eso que cada vez que se abre una convocatoria, miles de personas se anotan y ansían ser los elegidos por la producción. Sin embargo, también hay quienes se dan el lujo de rechazar la propuesta.

Un claro ejemplo es Alejandra Maglietti, la panelista de Bendita que tiene hace varios años su lugar asegurado junto a Beto Casella y también se las ingenia para cumplir sus compromisos como modelo, influencer y abogada. Desde 2006, cuando dio el gran salto de popularidad al formar parte de una publicidad, no paró de trabajar. Pero en los últimos días contó algo que nadie sabía sobre su pasado: casi participa de GH.

"Había quedado como participante de Gran Hermano 4. Mi familia no estaba de acuerdo en que entrara y había una discusión fuerte", relevó, en diálogo con Infobae. Esa edición del reality tuvo como ganadora a Marianela Mirra y pasó a la historia por la fulminante que la tucumana le hizo a su amigo Diego Leonardi.

"Con los años, Marcos Gorbán me contó que el lugar que ocupó Marianela era mío. Y ella terminó entrando porque decidí no ingresar a la casa", contó y agregó: "Ella fue la ganadora del reality y yo en ese momento estaba en patas en mi casa, estudiando Derecho. Estaba en medias mirando cómo hacían 50 puntos de rating, porque mi papá no quería saber nada. No me dejó entrar directamente".

Sin embargo, tras haberle impedido formar parte del reality, sus padres no pudieron hacer nada cuando recibió una nueva oferta laboral. "En ese momento llega la propuesta de hacer Playboy y, como no me podían decir que no a todo, me convencieron de que era mejor hacer una tapa de Playboy y la hice. Tenía 20 años y no la volvería a hacer, porque creo que ya superé esa etapa y quizás hoy no me siento tan cómoda. Si bien me gusta mostrar mi cuerpo, no me gusta hacerlo de esa manera", relató.

Edith Hermida mandó al frente a Alejandra Maglietti

Edith Hermida se refirió a las intimidades de Alejandra Maglietti y expuso sin tapujos a su compañera de Bendita. La panelista histórica del ciclo conducido por Beto Casella en El Nueve deschavó a su colega en relación a sus amoríos y contó detalles desconocidos sobre la vida de la formoseña.

“Ella después de Jonás (Gutiérrez) no quiso blanquear ninguna relación. En algo quedó herida y a mí me dice 'no tenés que blanquear'. Algo pasó, pero no sé bien por qué no quiere blanquear ninguna relación ¡Y mirá que tuvo varias!”, comenzó su descargo la locutora que está próxima a estrenar un espectáculo de stand up. Y sumó: “Prefiere mantener en el anonimato la relación y no iluminarla”.

Edith aseguró que su compañera no estaría buscando famosos en esta etapa de su vida para relacionarse sentimentalmente. Aunque aclaró: “En realidad uno sí, fue famoso, pero en otra gestión y no trascendió". "Es una persona muy famosa y talentosa. Es un número uno, pero no me hagas hablar. No voy a decir nada... No son ni Marcelo Tinelli ni Cristian Castro”, agregó entre risas la panelista, en diálogo con Primicias Ya.