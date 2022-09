Jonás Gutiérrez le respondió a Alejandra Maglietti: "Es mentira"

Jonás Gutiérrez respondió a algunos comentarios que había hecho hace unos meses Alejandra Maglietti, con quien estuvo a punto de casarse.

Jonás Gutiérrez pasó por El Show de Ulises Jaitt (XLFM Radio) y aprovechó para responder a las acusaciones de Alejandra Maglietti, con quien estuvo a punto de casarse hace unos años. "A mí no me gusta entrar en polémicas", aseguró el exfutbolista de Vélez y el Newcastle inglés.

Hace algunos meses, Alejandra Maglietti contó en televisión que no se había llegado a casar con Jonás Gutiérrez porque le había dado "fiaca" a pesar de que ya tenía hasta el vestido listo. Inclusive, también habló de diversos engaños que sufrió por parte del exfutbolista y que la relación terminó porque "no daba para más".

En las últimas horas fue el propio Gutiérrez quien se refirió al romance que vivió con la panelista de Bendita. "Alejandra fue una gran mujer que estuvo a mi lado en un momento muy difícil, donde tuvimos una excelente relación", replicó el ex-Vélez cuando Ulises Jaitt quiso saber cuánto de verdad había en la denuncia de Maglietti de que una vez el portero de su edificio la llamó para avisarle que él estaba ingresando a su hogar con una mujer casada.

"Es mentira lo del portero y se lo dije a ella. A mí no me gusta entrar en polémicas", contestó Gutiérrez ante la insistencia del conductor de El Show de Ulises Jaitt. Por otra parte, Jaitt quiso saber si a Jonás le molestaba que Maglietti lo nombrara en televisión: "Me parece bárbaro. No soy quién para decirle lo que tiene que decir. Fue así en pareja, menos separado. Es su trabajo. Yo me banco todo. La quiero mucho, la sigo queriendo a Alejandra".

Para cerrar la charla, el conductor quiso saber si había chances de una reconciliación con Maglietti. La respuesta del exfutbolista fue tajante: "No, tomamos caminos diferentes. En su momento pasamos una relación muy linda, después no terminó de la mejor manera porque se terminó el amor. Los caminos nuestros están separados. Hacer futurología no me gusta".

Por qué se separaron Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez

Si bien hace ya dos años que ocurrió, ambos guardan respeto por el otro, aunque ella reveló alguna vez en el programa La Noche, por El Nueve, por qué no pudieron continuar juntos: “Cuando me preguntan si hice bien en separarme digo que la verdad que sí, porque ahora me estoy dedicando mucho más a mi trabajo. No digo que una pareja te quite energía, pero cuando estás con alguien que se dedica al deporte, con todo lo que eso conlleva, hay una cuestión en la que pareciera que hay uno que es más importante que el otro".

“No estoy diciendo nada nuevo, lo dicen muchísimas mujeres que estuvieron con jugadores de fútbol. Hay que estar acompañando, bancando mucho tiempo cuando tienen una lesión o cuando las cosas no salen bien... Y hay veces en las que dejás de lado lo que estás haciendo vos. Porque quizás el que más dinero gana en la casa es el otro, entonces pareciera que hay un trabajo más importante que el otro, cuando la realidad es que mi trabajo era igual o tan importante como el de él", completó en su momento Maglietti.