Julieta Poggio y Marcos Ginocchio juntos: "Quieren"

La revelación de Ángel de Brito que ilusionó a los fans de dos de los participantes más queridos de la última edición de Gran Hermano.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, la pareja que los fanáticos de Gran Hermano querían que se forme y nunca se concretó tendrá una segunda oportunidad. Tanto el ganador del reality de Telefe como la bailarina afirmaron en reiteradas oportunidades que eran amigos y que estaban agradecidos por el "shippeo".

"Hay un flasheo con Marcos que es impresionante, la gente los quiere ver juntos, ¿te atormentan con eso?”, le preguntó Ángel de Brito a la influencer hace algunas semanas. “Sí, siempre me preguntan por eso, pero bueno, siempre digo lo mismo, tuvimos una relación muy linda y la seguimos teniendo”, explicó Julieta. “Es uno de los chicos con los que más hablo porque siento que estamos atravesando lo mismo, nos llevamos súper bien, tenemos una relación súper linda”, cerró la joven, al tiempo que reafirmó que está muy enamorada de su novio.

Sin embargo, el destino, mejor dicho una productora, los volvería a unir. Luego de que trascendió que el salteño habría sido tentado por Cris Morena para ser parte de Margarita (el spin off de Floricienta), se conoció que Poggio también podría ser figura en el nuevo proyecto televisivo de la creadora de exitosos programas juveniles.

“Juli Poggio también fue convocada para Margarita. ¿Se viene la pareja que todos quieren con Marcos? Ambos, convocados por Cris Morena para la secuela de Floricienta”, aseguró Ángel de Brito en sus historias de Instagram. Unas horas antes, el conductor de LAM había sido el encargado de dar la misma noticia sobre el campeón de GH 2022: “Marcos está muy cerca de Cris Morena. Están buscando un rol para Margarita por HBO, la secuela de Floricienta”, detalló.

Cris Morena quiere a Julieta Poggio en la secuela de Floricienta.

La información sobre "El Primo" cobró fuerza ya que había manifestado que le gustaría actuar. De hecho, rechazó la propuesta de Telefe de sumarse a un programa de streaming junto a sus excompañeros de la casa más famosa del país. “Hay muchas opciones que me interesan, como modelar y actuar: antes de entrar a la casa había hecho algunos trabajos publicitarios, que me gustaron y donde me sentí cómodo", afirmó Marcos, en diálogo con Caras.

Cris Morena dio la noticia más esperada por los fans de Floricienta

Tras estar alejada nueve años de la televisión, el los últimos días se conoció que Cris Morena está ultimando los detalles de su próximo proyecto: Margarita, la secuela de Floricienta. Según informó Laura Ubfal, la serie se filmará en Uruguay, contará con la participación de dos de las actrices que formaron parte de la tira protagonizada por Florencia Bertotti y se transmitirá por HBO con una fecha de estreno prevista para 2024.

Isabel Macedo y Graciela Stefani, fueron convocadas por Cris para volver a sus roles inolvidables de villanas. Esta vez Flor Bertotti no será de la partida, pero creadora de Chiquititas convocó a María del Cerro y todo el elenco juvenil viene de su escuela, Otro mundo, donde, entre muchos, estudia, por ejemplo, la hija de Karina "La Princesita" y el Polaco.