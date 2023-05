Julieta Poggio contó la verdad sobre su relación con Marcos: "Quiero"

Julieta Poggio dijo qué es lo que siente por Marcos Ginocchio y qué pasó tras su salida de Gran Hermano.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), contó toda la verdad sobre su relación con Marcos Ginocchio. Este "ship", apodado "Marculi" por sus fanáticos, generó furor entre el público del programa debido a su gran misterio. A pesar de que la bailarina entró a la casa más famosa del país teniendo un novio esperándola afuera, sus fanáticos notaron una tensión muy evidente con "El Primo". Ahora que terminó el reality, la joven finalmente habló sobre el tema.

Cuando Julieta y Marcos salieron de la casa, notaron que todos sus fanáticos tenían ilusiones con que se formara un vínculo romántico entre los dos. Sin embargo, la joven sostuvo durante mucho tiempo que eran solo amigos y que, además, está muy enamorada de su novio. Por su parte, "El Primo" adoptó un perfil aún más bajo y habló sobre el tema en muy pocas ocasiones. Esta vez, Poggio volvió a ser consultada al respecto.

Todo ocurrió en LAM (América TV), cuando Ángel de Brito entrevistó a la bailarina y le preguntó: "Hay un flasheo con Marcos que es impresionante, la gente los quiere ver juntos. ¿Te atormentan con eso?". "Sí, siempre me preguntan por eso, pero bueno, siempre digo lo mismo, tuvimos una relación muy linda y la seguimos teniendo", respondió Julieta.

Julieta Poggio dio detalles sobre su relación con su novio, tras el final de Gran Hermano

Recientemente, Julieta Poggio habló en Cortá por Lozano (Telefe) sobre su vida personal y, al ser consultada por los rumores de crisis con su novio, respondió algo que generó una gran incertidumbre entre sus fans. Todo comenzó cuando Costa le preguntó si se iría a vivir con su pareja, a lo que la joven respondió que por ahora no. “Ahora estoy en mi casita, quiero estar en casa con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de ellos, que me acompañan en todo, que estén al lado mío y que me aconsejen”, declaró.

Vicky Xipolitakis intervino y le preguntó cómo estaba su relación. Visiblemente incómoda, Julieta hizo una pausa y contestó: "Y, es difícil, porque no nos estamos viendo mucho...". "Ay, metí el dedo en la yaga, qué desubicada yo", se lamentó Costa. Luego, Juariu le señaló que, desde hace varios días, no se dan "like" en las fotos de Instagram, a lo que la ex "hermanita" hizo un silencio absoluto, dejando en claro que no pensaba responder eso.