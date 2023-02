La explosiva revelación de Moria Casán: "Estoy embarazada"

Moria Casán dio la nota con una explosiva declaración sobre su relación con "Pato" Galmarini, con quien está en pareja desde hace un tiempo ya.

Moria Casán es conocida por su "lengua karateka" y en las últimas horas volvió a sorprender con una explosiva declaración que sorprendió a todos. "Estoy embarazada", disparó de forma inesperada la diva, que desde hace un tiempo ya está en pareja con Fernando "Pato" Galmarini, con quien se la ve muy feliz.

A lo largo de los años, Moria Casán fue protagonista de innumerables polémicas por sus declaraciones, algunas muy subidas de tono. En las últimas horas, La One fue consultada sobre cómo es su relación con "Pato" Galmarini y, fiel a su estilo, lanzó una declaración explosiva.

A la salida de una función de "Brujas" -la obra que protagoniza con Thelma Biral, Nora Cárpena, Graciela Dufau y María Leal en el Multiteatro-, Moria fue interceptada por el cronista de Intrusos, que quiso saber si planeaba casarse con el suegro de Sergio Massa. Sincera, La One respondió que nunca quiso casarse y agregó un palito: "En mi vida planché una camisa ni hice nada porque, si no, sos una 'mucama legal', 'con pasaporte'".

Entre risas, Moria agregó una información explosiva como para terminar la breve entrevista al paso. "Tengo algo que decirles: estoy embarazada de Galmarini", disparó la diva mientras se iba, divertida con su propia declaración. Es que el cronista del ciclo de América TV le había consultado por la escandalosa separación de Alexis Mac Allister y Moria prefirió no contestar para no meterse en líos ajenos y seguir siendo ella la protagonista de la nota.

Moria soltó la lengua karateca y destruyó a Fede Bal: "Todo berreta"

El escándalo por las infidelidades de Fede Bal a Sofía Aldrey sumó un nuevo y escandaloso capítulo cuando un notero le pidió opinión a Moria Casán sobre el asunto y la diva soltó la lengua karateca para destruir al mediático hijo de Carmen Barbieri: "Todo berreta".

Interceptada por un periodista de Intrusos (América TV) que le preguntó qué opinaba sobre las polémicas de Fede Bal -quien fue totalmente escrachado por un lavarropas inteligente que ayudó a que Sofía Aldrey, su expareja, descubriese que Bal le estaba siendo infiel- "La One" disparó: "El 'Fede gate' me da a no era jamón, era japaleta. Todo berreta, todo berreta. Me hace gracia Carmencito, lo quiero. Lo descubrí desde la panza de la madre, no me despierta ni un morbo. No me calienta ni me descalienta, me da risa".

"Yo no manejo el morbo a ese nivel y me parece que a la famosa 'cara de pato, cuerpo de lavarropa' (Carmen Barbieri) mirá el electrodoméstico como le funcionó. La madre (Carmen) me decía que yo era Patoruzú y yo le decía 'cara de pato y cuerpo de lavarropa'", culminó Moria con un fuertísimo dardo para la capocómica que conduce Mañanísima (Ciudad Magazine).