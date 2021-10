La explosiva burla de Marcelo Tinelli a Mauro Icardi por Wanda Nara: "No me callo nada"

Marcelo Tinelli se burló en vivo de Mauro Icardi con una punzante chicana tras el escándalo con Wanda Nara y La China Suárez. El video del momento que se vivió en ShowMatch.

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa ofreciendo nuevos capítulos sumamente llamativos para la farándula argentina. En esta oportunidad, Marcelo Tinelli fue el encargado de burlarse de manera picante del delantero de PSG, quien decidió dejar de seguir a decenas de cuentas de Instagram para demostrarle fidelidad a su pareja. A través de la pantalla de ShowMatch, el conductor realizó un fuerte descargo que captó la atención de toda la TV argentina.

"Buenas noches, América. Llegamos al miércoles, ¡qué día por Dios!. Me levanté y me dejó de seguir Icardi, una cosa increíble", manifestó Tinelli, mientras los reidores del programa emitido por El Trece no dejaban de hacer comentarios. Luego, el presentador indicó: "Dije: 'Sigue al PSG, sigue a su mamá o sigue a Messi...'. Pero no, sigue a Wanda Nara solamente".

Entre risas y caras sumamente picantes, Marcelo Tinelli ironizó: "Señoras y señores, me desperté y me quería matar. Decí que después empecé a ver LAM (Los Ángeles de la Mañana)a las 11 de la mañana y me enteré de más cosas". Luego, anticipó: "Hoy venimos con todo, hoy no me pienso callar nada".

Marcelo Tinelli, conductor de ShowMatch.

Tras una larga introducción, el conductor de ShowMatch se encargó de dialogar con algunos de los miembros del jurado y sobre todo con Ángel de Brito y Yanina Latorre, integrantes de LAM. La panelista se encargó de brindar detalles de la situación y aseguró: "Wanda Nara está triste. La China Suárez negó todo y Mauro Icardi pidió perdón. Y ahora La China está amenazando que va a hablar y va a contar su parte". Incluso, señaló que si esto sucede, la mediática ya tiene una carta para jugar: "Wanda Nara va a mostrar todos los audios que tiene, perdón Pampita, de la China hablando mal de ella". Inmediatamente después, la modelo miró hacia abajo y no emitió ningún tipo de testimonio.

Los mensajes de Maxi López que molestaron a Mauro Icardi

De manera sorpresiva, por medio del programa LAM, Yanina Latorre dio detalles de la relación que actualmente tienen Wanda Nara y Maxi López, exesposo de la mediática que fue traicionado por Icardi: "Wanda y ´Maxi´ López vienen bien hace varios meses". Como si fuera poco, explicó: "Incluso él le dijo a ella de verse en Milán con sus hijas y ella le dijo que no, que iba a Milán ella sola con sus hijas a ver a su maquillador. Él le tira onda cada tanto, como que quiere reconciliarse".

En tanto, la panelista del programa emitido por El Trece sostuvo que también tiene información confirmada acerca del enojo que le produce a Mauro Icardi ver a Maxi López cerca de Wanda: "Él le tiene muchos celos a Maxi López. En la que puede, Maxi le tira los perros a Wanda y la invita a comer. Y a Icardi le molesta".