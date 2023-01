La estrategia de Gran Hermano que podría perjudicar a Romina: "Son unos hijos de mil"

Romina reveló ante sus compañeros la estrategia de Gran Hermano que podría llevarla a ser una de las próximas nominadas del reality de Telefe.

Gran Hermano le propuso un desafío a Romina Uhrig que podría complicar sus aspiraciones de ganar la competencia y la podría colocar en la próxima placa de eliminación. "Son tremendos", se quejó la exdiputada al enterarse de la estrategia que el reality hizo pública y la tendrá como protagonista en los próximos días.

Desde que comenzó la actual edición de Gran Hermano, Alfa y Romina tomaron la posta tanto en la limpieza de la casa más famosa del país como a la hora de cocinar. Esto en parte les valió ir avanzando en la competencia, ya que ninguno de sus compañeros quiere asumir esas responsabilidades y prefieren delegarlas en la exdiputada y el participante más grande del reality.

Pero en los próximos días esto podría cambiar debido a una estrategia de Gran Hermano y la continuidad de Romina corre peligro. Es que la exdiputada cumple años el próximo viernes 26 de enero y la producción del programa le propuso un desafío muy especial para que lleve adelante con el objetivo de ganarse la posibilidad de un festejo especial, tal como ya ocurrió con Julieta y Alfa.

De todos modos, la prueba que tendrá que cumplir también es un guiño para que ella pueda descansar un par de días. "Se viene la prueba de mi cumpleaños y la tienen que cumplir, sino no hay cumpleaños", comenzó contándole Romina a sus compañeros en el living. Tentada por el desafío, la exdiputada siguió: "Son unos hijos de mil siete, son tremendos. Te juro que me reía".

"No me puedo meter en la cocina, chicos", reveló tras la introducción, lo que provocó las carcajadas de sus compañeros. En ese sentido, Romina sumó detalles sobre el desafío que tendrán hasta el viernes si es que quieren festejar con ella: "No quieren verme del otro lado de la cocina hasta el viernes. No me puedo hacer un té, un mate, le tengo que pedir todo a ustedes. Eso no es nada. No puedo limpiar, lo tienen que hacer ustedes y me tienen que hacer caso".

Además, explicó que Gran Hermano quiere la casa limpia, por lo que las acciones que ella no pueda hacer las tendrá que llevar a cabo otro. Con esto en mente, mientras Alfa tomó la posta en la limpieza, La Tora hizo lo propio en la cocina.

Participante se tiró un pedo en la cara de Marcos y se pudrió todo en Gran Hermano

El protagonista del hecho fue Agustín "Frodo" Guardis, que mientras estaba sentado junto a su amigo, lanzó un gas intestinal con mucho ruido. "Sos un culiao. ¡Andate a otro lado, primo!", estalló Marcos, que se mostró muy molesto e incómodo con la situación.

"Se me escapó, estaba pensando así..., ja", se defendió Agustín, que no dejaba de lanzar carcajadas. Luego, el salteño le pidió a su colega que desviara el olor para otra parte. "No, primo... ventile para otro lado", le marcó. Mientras Agustín seguía a pura risa, Marcos volvió expresarse al respecto con varias quejas: "No...". "Ja, estaba pensando y dije 'uh...'", concluyó "Frodo", con una sonrisa.