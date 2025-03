La esposa de Cormillot se cansó y le anunció lo peor: "Hinchada de huevos".

El doctor Alberto Cormillot está en un difícil momento familiar. Su esposa, la también nutricionista Estefanía Pasquini, quedó involucrada en una fuertísima pelea y anunció lo peor, para sorpresa de su marido: "Hinchada de huevos".

El escándalo fue revelado por LAM, magazine conducido por Ángel de Brito que filtró conversaciones privadas de Whatsapp por parte de Reneé Cormillot, la hija de Alberto, quien se equivocó y envió por error una interna familiar a un grupo de costura. "Decidimos dejar de insistir con mi hermano después de que nos gritó, increpó y amenazó. Si mi papá no puede dominarla, decidimos ignorarlos. La suegra de mi hermano quedó re triste por cinco minutos. Hasta me dio pena mi papá sentado solo como loco malo, y todos los otros adultos juntos pasándola bien", había escrito.

No solo eso, sino que el mensaje fue acompañado de un video de septiembre de 2024 donde todos los hermanos estaban en la clínica Cormillot, donde también trabaja Pasquini, y se puede observar una discusión elevada de tono. "Nos increpa por los pasillos de nuestra clínica, que es nuestro segundo hogar", decía también el mensaje de Reneé, dejando en claro la mala relación que tienen los hijos del nutricionista con su esposa.

Es por eso que Pasquini rompió el silencio y dialogó en el ciclo A La Tarde para hablar de lo sucedido. "Claramente, ni le grito ni nada a nadie, pero si ella lo sintió así, qué sé yo...", dijo en primera instancia. "Es como a mi hijo, cuando le digo ‘Emilio, no hagas eso. Emilio, no se puede hacer eso porque te podés golpear, porque puede pasar esto. No hagas eso’. O sea, llega un momento que si no te da pelota, nada. Es eso el video. Es una hinchada de huevos que le contesté mal, obvio. Le contesté mal a Reneé, sí. Eso es lo que se ve en el video", concluyó la nutricionista de 39 años, quien no dudó en afirmar que no se lleva bien con los hijos de su esposo.

La esposa de Cormillot descubrió mensajes hot a su marido y anunció lo peor: "Te vas"

Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, tuvo un fuerte cruce en redes sociales con una mujer que "piropeó" al médico y se hizo viral por su contundente reacción. La furiosa medida de escrache que tomó Pasquini tras el mensaje hot que le escribieron a Cormillot y el descargo que puso en duda la estabilidad de la relación.

Aunque desde el inicio de su relación con Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini debió sortear las críticas por la diferencia de edad con el médico, en redes sociales muestran una aparente tranquilidad de familia junto a su hijo en común, Emilio. Hasta las últimas horas, cuando Pasquini se indignó con una mujer que llamó "Sugar Daddy" a su marido en Instagram. La médica compartió la imagen del comentario en sus historias de la red social y tras etiquetar a la persona en el poste, respondió: “Que gracioso, @lettili cree en dios, su familia, el amor y no se cuanto más”. De esta manera, Estefanía se refirió a la biografía de la mujer que realizó el comentario.

Además, Pasquini señaló: “Pero, viene a romper los (agregó dos emoticones de huevos) a una mina que no le hizo nada. Lettili ¿por qué no te vas a darle amor a tus hijos en lugar de andar boludeando en redes y jodiendo a la gente que ni conoces. Como saben a mi solo me encuentran si se meten con mi familia. Volviendo a Lettili (amé ese nombre)”.

Siguiendo su ola de indignación, Estefanía Pasquini volvió a exponer a la mujer que quiso "levantarse" al doctor Cormillot y sentenció: “Yo puedo ser mi propia amante, no necesito de nadie, trabajo en una clínica donde me encargo de pacientes, en internación y externación, tengo pacientes privados, trabajo en la tele, estoy armando próximamente cursos y también en una fundación. ¿Vos qué haces? Mientras criticás te vas pintando las uñas o ¿Si haces dos cosas al mismo tiempo corres riesgo de manchar el celular? Bueno. Es raro que me cansen, pero cuando paso, expulso algunas cositas qué pienso y siento y a seguir”.