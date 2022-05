La emoción de Guido Kaczka con una participante de Los 8 Escalones: "No lo puedo creer"

Una participante de Los 8 escalones ganó el millón de pesos y Guido Kaczka quedó conmocionado con su historia de vida. El emotivo momento que se vivió en El Trece.

Guido Kaczka volvió a ser protagonista de un hecho sumamente conmovedor en la pantalla de El Trece. En medio de la crisis que afronta con el rating, el conductor se emocionó con la historia de vida de una participante jubilada que ganó el millón de pesos en Los 8 Escalones, el programa que conduce.

Durante la transmisión emitida el pasado viernes 29 de abril, una mujer llamada Juana logró quedarse con el tan ansiado premio. Y tras conseguirlo, expuso su alegría a puro grito: "¡Vamos, vamos, vamos!". "Ganaste un millón de pesos", le aclaró Guido. Mientras le caían los papelitos por encima, la concursante indicó: "No lo puedo creer".

"Juana es jubilada, tenía un emprendimiento de viandas... es de Villa Ballester y tuvo que dejar de trabajar porque su hijo Emmanuel tuvo un problema de salud. Tuvo que ser operado, ella contó que ahora está bien", relató el presentador, quien decidió acercarse a la participante para felicitarla y abrazarla. Y agregó: "En el medio de la enfermedad de su hijo, ella también estuvo internada y quiere ayudar a su hija, que quiere ampliar la casa que le quedó chica".

Participante de Los 8 Escalones ganó el millón de pesos y se emocionó.

"¡Ay, Juana! ¿Qué me contás?", le preguntó Guido Kackza. "De tantas malas, una buena me tenía que pasar", le respondió la mujer. "Una buenísima, Juana. ¡Te lo ganaste vos!", le devolvió el conductor. Y confesó qué fue lo que la impulsó a poder ganar en Los 8 Escalones: "Me imaginé este momento hasta cuando me tiraban los papelitos. Ganesha me ayuda".

Guido Kaczka sobre Los 8 Escalones del Millón

En una charla con Clarín, Guido Kaczka indicó que el programa "es una versión distinta que se arma alrededor de entregar todos los días un millón de pesos. Como las casas que se arman alrededor de un árbol. El jurado ya no compite con preguntas generales, sino que pregunta específicamente, como una mesa de examen, sobre el rubro que conocen", describió en conductor de televisión que comenzó su carrera como actor en tiras juveniles sobre el formato de su programa.

"En los realities pasa lo mismo, hay programas de los más importantes en donde el premio mayor es un millón. Y acá lo llamativo es su premio, un millón cada noche, y hace lo distinto al anterior", soltó sobre la gran apuesta de producción que significaría entregar un millón de pesos cada día.

"Siento que empecé de muy chico y ya soñaba con tener un programa, pero era como algo inalcanzable", enunció el conductor en diálogo con La Nación sobre su vocación. Y cerró: "Cuando tenía cinco años estaba en Homenaje, un programa semanal conducido por Juan Carlos Mareco, un conductor uruguayo fantástico y en ese momento pensaba: 'Mirá si algún día llego a ser como Mareco'".