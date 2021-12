La durísima denuncia de Ángel de Brito contra Carmen Barbieri: "Me cagó"

Ángel de Brito hizo un fuerte descargo contra Carmen Barbieri y la acusó de traicionarlo.

Ángel de Brito sorprendió este jueves con una durísima denuncia en vivo contra Carmen Barbieri. "Carmen me cagó, me traicionó", se sinceró el conductor de Los Ángeles de la Mañana en su programa respecto a una decisión que tomó hace poco menos de un año la ex MasterChef Celebrity. Cabe recordar que estos son los últimos días en que LAM está al aire, ya que llegará a su final el próximo 31 de diciembre.

Desde que Ángel de Brito anunció el final de Los Ángeles de la Mañana para cuando termine el 2021, el aire en el ciclo de espectáculos de El Trece está enrarecido. La dura decisión del conductor impactó en el ánimo de sus panelistas y ya se pudieron ver algunos momentos bastante tensos en el piso. El más reciente ocurrió en la emisión de este jueves cuando Ángel de Brito y Andrea Taboada tuvieron un incómodo intercambio con Carmen Barbieri como protagonista.

"Me dijo Carmen que ella casi firma para ser angelita", le lanzó la panelista al conductor, que no le gustó que le recordaran ese hecho. "No me hagas hablar de eso", la cruzó De Brito, molesto. En ese momento, Taboada le señaló que Barbieri lo había contado al aire y que estuvo "así" de sumarse, graficó la panelista acercando sus dedos índice y pulgar. Sin intenciones de ahondar en la cuestión, Ángel de Brito insistió: "¿Querés que terminemos mal el año con Carmen Barbieri?".

Taboada dijo que no pero cuando De Brito le preguntó por qué Carmen no había firmado con El Trece solo atinó a decir que "hubo otra propuesta". "Carmen me cagó, básicamente", disparó durísimo Ángel de Brito, mientras se la veía a Pía Shaw asintiendo. Entonces el resto de las angelitas quisieron saber por qué el conductor decía eso. "Estaba todo confirmado, tenía su sillón listo y se fue a otro programa", comenzó explicando De Brito, antes de aclarar cuál terminó siendo el destino de la exvedette. "Se fue a MasterChef", reveló el conductor.

Los motivos de la "traición" de Carmen Barbieri a Ángel de Brito

Respecto a por qué Carmen eligió participar de la popular competencia gastronómica, De Brito fue tajante: "Le ofrecieron el triple de plata". "Y vos fuiste ahí a lo de la traidora esa", cruzó Yanina Latorre a Andrea Taboada, que no podía creer lo que le contaba el presentador de LAM. "Yo me había olvidado de esto", reconoció De Brito mientras Pía Shaw aseguraba que ella sí lo recordaba y que por eso no había visitado Mañanísima (Ciudad Magazine TV), el programa que conduce Carmen Barbieri. "Me cambió por dinero, tantos años de relación", cerró su descargo el conductor, antes de aclarar que Barbieri no había llegado a firmar el contrato y que solo faltaba su firma.