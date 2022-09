La dramática experiencia paranormal de Paula Chaves: "Se abrió un portal"

Paula Chaves causó conmoción tras contar detalles sobre la experiencia paranormal que tuvo tras la muerte de su abuelo. El impactante relato de la conductora de Telefe.

Paula Chaves causó conmoción luego de revelar detalles sobre la impactante experiencia paranormal que tuvo tras la muerte de su abuelo, quien falleció el pasado 6 de agosto. En una entrevista que le concedió a Catalina Dlugi, la conductora de Telefe dio detalles de la extraña señal que afirma que su abuelo le envió.

De acuerdo a lo que precisó, la esposa de Pedro "Peter" Alfonso estaba haciendo su primer trabajo como doula -asistente profesional para el trabajo de parto que brinda apoyo emocional y físico- justo al mismo tiempo de que su abuelo murió. "Cuando falleció mi abuelo venía de acompañar y asistir el primer parto. Fue la primera experiencia desde que me vengo preparando para asistir partos, acompañando", comentó.

En diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, emitido por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Paula consideró que presenció una experiencia paranormal: "Mi abuelo se estaba yendo en ese momento exacto en el que otra vida estaba naciendo, sentí que el tiempo se detuvo, que se abrió un portal".

De hecho, Chaves señaló cómo fue que se enteró de la muerte de su abuelo "Kaki". "Solo acompañaba a esa mujer y veía como el tiempo se frenaba para dar lugar a la vida, cuando se terminó todo, recién ahí, salí y tenía 16 llamadas perdidas", relató. Y aseguró: "Y Delfi (NdeR: su hermana) me mandó un mensaje que decía 'acabás de ver nacer a la reencarnación del abuelo'...".

Paula Chaves recordó a su abuelo por Instagram poco tiempo después de su muerte.

El drama de salud de Paula Chaves que compartió en Telefe: qué problema tiene

En su reciente visita a Juego Chino, el ciclo de entretenimiento que conduce Guillermo "El Pelado" López por Telefe, la exconductora de Bake Off contó que sufre de hipocondría. Este trastorno se caracteriza por la sensación de padecer un enfermedad grave o potencialmente letal al empezar al manifestar síntomas leves y relacionarlos con algún problema mayor no diagnosticado. "Soy hipocondríaca. Nunca lo conté. Mi cabeza se va a cualquier lado", aseguró Paula.

"Vos me contás que a un familiar tuyo le encontraron algo, que lo operaron, y yo ya empiezo con el síntoma", enfatizó Paula Chaves sobre esta condición que mucha veces termina afectando su día a día. "De una picadura de mosquito, mi cabeza se va a cualquier lado", continuó en tono anecdótico.

En este marco, la reconocida modelo contó de una vez que la hipocondría la hizo perderse varios días de vacaciones en familia. "Esto fue en Bahamas, era nuestro viaje de los sueños, y llegué y los dos chicos (Olivia y Baltazar) estaban con fiebre. Estuve cuatro días sin salir en el cuarto. Yo, llorando, con el termómetro", contó entre risas. Sin embargo, luego concluyó seria: "La paso para el traste".

Por último, contó otra anécdota para enfatizar que realmente sufre cuando tiene empieza con su sintomatología. "Un día, Pedro me llamó por videollamada y me dio que le dolía la cabeza. Yo me largué a llorar mal. Y él me dijo '¿qué te pasa?'. 'Me preocupa tu dolor de cabeza’. Esto es un problema", finalizó.