La dramática decisión de Cormillot, a días de ser padre: "Estoy en tiempo de descuento"

El nutricionista Alberto Cormillot abrió su corazón para hablar de sus estrategias para ganarle al tiempo, a días de convertirse en papá.

Faltan pocos días para que Alberto Cormillot se convierta nuevamente en papá. Emilio, el bebé que espera junto a Estefania Pasquini, será el tercero de sus hijos. Adrián (47) y Renée (54). Invitado a Polémica en el Bar, el nutricionista se emocionó al hablar de sus estrategias para ganarle al paso del tiempo: "Creo que me la voy a pasar llorando de acá a que nazca".

“Sabés que estás en tiempo de descuento ahora y a los 30 y pico eso no lo pensás. Así y todo lo volvería a hacer 20 veces más", admitió Cormillot cuando le preguntaron por las diferencias de ser padre a los 83 años. Visiblemente conmovido declaró que le graba videos a Emilio para luego poder verlos junto a él, cosa que llevó a Mariano Iúdica a comparar la situación con la película Mi vida, que cuenta la historia de un hombre con cáncer terminal que registra el día a día de su vida para que su hijo lo conozca cuando ya no esté.

“En los videos le cuento lo que hago, lo que significa él para mí y le leo cuentos”, manifestó Cormillot. Sobre las críticas que recibió por traer un hijo al mundo a los 83 años lanzó: “Fue un acto de amor. Después, uno le puede poner cualquier intelectualización para justificar, de alguna manera, lo que hizo”.

Luego de ello, Iúdica le pidió al nutricionista que mire a cámara y le envíe un mensaje a su hijo. “Hola Emilio, acá estoy con tu hermano. Yo le dije si quería ser tu padrino y me dijo: ‘¡Si yo voy a ser el hermano! Te quería contar que, si bien tu nacimiento fue un poco polémico, no lo fue para nosotros. No lo fue para la familia. O sea: la familia te está esperando con amor”, cerró.

El emotivo deseo de la esposa de Cormillot

"Mi deseo para el hoy es muy egoísta y ya se lo dije, espero 22 cumpleaños mas (x lo menos) y siendo uno mejor que el otro y digo deseo egoísta, porque en ese deseo de tantos cumples más, es porque pienso en Emilio y en mi, que lo queremos en nuestras vidas todo el tiempo del mundo, porque al menos yo no me imagino la vida sin el??", expresó, por la mañana, Estefania Pasquini en su cuenta de Instagram para desearle un feliz cumpleaños a su esposo, el doctor Cormillot.