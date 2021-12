La discusión que generó tensión en Intrusos: "Basta de ese verso"

Dos panelistas del programa de América TV se enfrentaron por un debate álgido.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich vivieron un álgido momento en una de las emisiones de Intrusos, por una fuerte discusión que se dio en torno a uno de los temas del momento. La dupla de periodistas presenció un debate entre dos de sus panelistas, quienes no tuvieron tapujos a la hora de luchar por que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta.

Tras las declaraciones que "La China" Suárez lanzó en su entrevista con Alejandro Fantino, donde hizo referencia a la libertad con la que goza vivir, Paula Varela y Virginia Gallardo discreparon ante el rol de la actriz en el conflicto marital de Wanda Nara y Mauro Icardi. "Ella no tiene ningún tipo de percepción del daño que hace ni de remordimiento y eso es un problema serio. Para mí salir con un casado no tiene nada de libertad, la mujer libre es aquella que muestra su amor y lo grita a los cuatro vientos", comentó Varela.

"Ella dice que fue engañada también", replicó Gallardo y recibió una contundente respuesta por parte de su compañera de panel: "Basta de ese verso, basta". Lejos de darle la razón a la locutora, la ex de Ricardo Fort enunció: "No, basta no, porque nosotros no vimos los chats donde él supuestamente le había dicho ‘quiero una relación libre’, ‘yo también’ o ‘estoy en un matrimonio que está terminándose’".

Por su parte, Marcela Baños se sumó al debate y se puso del lado de Virginia, al lanzar: "¿A quién le tiene que demostrar? Es su vida privada, ella no fue la que expuso este caso, lo hizo Wanda. ¿Y si a ella no le importa quedar expuesta? Esto es su vida privada porque ella no expuso su caso, lo hizo Wanda".

Las palabras de "La China" Suárez en su entrevista con Fantino

"Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones, y a lo mejor suene soberbio, o rebelde cuando era más chica, pero el día en que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos", comenzó "La China", en alusión a la tranquilidad con la que transita este escándalo mediático.

"Yo ni a un novio me banco que me venga a pedir explicaciones. No me lo banco. ¿Y adonde saliste, y adonde estuviste, y con quién? No tengo tolerancia para esas cosas, pero no por hacerme la superada. Porque no tengo ganas", cerró al respecto.