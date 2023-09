La desubicada pregunta de Vero Lozano que descolocó a Sol Pérez: "Tanque lleno"

La panelista de Corta Por Lozano habló sobre los preparativos de su boda con Guido Mazzoni y recibió una inesperada consulta de la conductora. La intima pregunta que animó a hacer Vero Lozano.

Sol Pérez está ultimando los detalles para el casamiento con su novio, Guido Mazzoni. La panelista de Corta por Lozano contó los preparativos de la gran celebración y quedó boquiabierta a al escuchar la desubicada pregunta que le hizo Verónica Lozano.

La joven que saltó a la fama como la chica del clima de TyC Sports y el empresario comenzaron su relación en 2019. Desde entonces nunca se separaron y los rumores de casamientos eran una constante en los programas de espectáculo. De hecho, el año pasado, cuando formaba parte de Nosotros a la Mañana, le reclamó en vivo que quería una romántica propuesta. "Yo quiero que se arrodille y me pida que me case con él", reveló.

Finalmente esa esperada declaración llegó y en dos meses pasaran por el altar. Pero mientras tanto el abogado y dueño de Bigg Fit, una importante cadena de gimnasios, está disfrutando de múltiples despedidas de soltero. “Guido ya tuvo mil despedidas. No sé si llego al casamiento", bromeó la ganadora de The Challenge Argentina: El Desafio.

Luego, Sol aclaró su frase. “Se fue una semana a Ibiza de despedida de soltero. ¡Un montón! Y yo pensé algo tranqui, un colectivo party bus. Salir de fiesta, pero una noche”, relató y agregó: “Le queda una semana en Brasil con amigos antes del casamiento".

Fue por eso que Vero apeló a su característico doble sentido y le consultó: "¿A la vuelta le hacés la prueba del tanque lleno?”. La conductora tiene mucha confianza con sus compañeros, por lo que no es raro que haga broma sobre la vida intima del staff que la acompaña en el programa de las tarde de Telefe.

Sin embargo, lejos de enojarse, Pérez contestó de forma tajante. “No. No. Ni me importa. ¿Para qué me quiero enterar de cosas que no quiero...?”, manifestó la panelista, relativizando posibles deslices de Guido Mazzoni antes de casarse por civil.

Sol Pérez filtró los chats de su novio para enamorarla: "Una nalga"

Sol Pérez mostró en sus redes sociales los primeros mensajes de chat que le envió Guido Mazzoni, su novio actual y futuro esposo, como parte del juego viral que muchas personas están implementando para contar cómo empezaron sus relaciones y cómo siguen en el presente. La por entonces panelista del Debate de Gran Hermano divirtió a muchos de sus seguidores con los "chamuyos" que usó el personal trainer para enamorarla.

En su publicación de 'cómo empezó' y 'cómo sigue' Sol mostró una foto comparativa de los chats con su novio y una de ellos dos muy felices y en pareja. En los chats de 2018, etapa en la que Pérez se desempeñaba como la chica del clima, puede leerse como Mazzoni dejaba comentarios "divertidos" para tratar de conseguir su atención. “Dejo el nesquik por vos” y “por una salida con vos, me tatúo la frase: ‘Hoy salí con Sol y la amo’ en una nalga”, fueron los primeros mensajes que Guido envió el 11 de febrero de ese año y no fueron contestados por la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Pero luego de dos días y ninguna respuesta de Sol, Mazzoni volvió a intentar y le contestó una storie con otra salida humorística: "Tenés los mejores dientes que vi en mi vida. Dejaría que me muerdas con toda tu fuerza en mi brazo y le llevaría a mi dentista que haga un molde y los colgaría en el respaldo de la cama!!!”. Esta vez sí obtuvo la respuesta que quería y la entonces "chica del clima" le respondió con un "jajajajaja".

Aunque las respuestas de Guido Mazzoni surtieron efecto en Sol y muchos seguidores celebraron el amor de la pareja, hubo un gran puñado que remarcó el contenido alarmante de muchos de estos mensajes. “Es increíble la cantidad de banderas rojas y salió todo bien” y "en cualquier otro estrato social es candidato a una perimetral” fueron algunos de los comentarios más afilados que quedaron asentados en la publicación, como llamada de atención.