Sol Pérez apuró a su novio en vivo: "Quiero que se arrodille y me pida que me case con él"

Sol Pérez le hizo un inesperado reclamo en vivo a su novio: el video del momento.

Sol Pérez apuró a su novio en vivo: "Quiero que se arrodille y me pida que me case con él".

Sol Pérez apuró a su novio en vivo: "Quiero que se arrodille y me pida que me case con él".

Sol Pérez le hizo un inesperado reclamo a su novio Guido Mazzoni en vivo en Nosotros a la Mañana. La pareja comenzó su relación en 2019 y desde entonces se muestran muy felices y unidos, sin embargo, ahora se supo que Sol tiene el deseo de llevar su relación a otro nivel al que el abogado todavía no se siente listo.

Es por esto que la panelista le tiró un fuerte palito en vivo para darle a entender que es momento de concretar el siguiente paso: el matrimonio. Todo comenzó cuando Pérez estaba entrevistando a la influencer Juli Puente, quien contó el emotivo momento en el que su pareja le dio un anillo de compromiso durante un viaje en helicóptero.

“Me alegro mucho, los sigo en las redes sociales”, expresó Sol con un gesto de entusiasmo. Acto seguido, aprovechó la situación para deslizar un comentario de reclamo hacia los hombres en general, especialmente para su novio: “Felicitaciones también a Facu que se animó. Les cuesta mucho a los hombres”.

“Pará Sol, ¿a vos te gustaría casarte, no?", le preguntó Juli. En respuesta, Sol contó que está en sus planes pero que todavía no lo concretaron. “Nosotros nos vamos a casar pero todavía estoy esperando la propuesta de casamiento. Ya tenemos fecha pero yo quiero el anillo. Yo quiero que se arrodille y me pida que me case con él. Tengo unas ganas de llamarlo a Guido para contarle lo que está pasando, pero no da. Después se va a enojar conmigo”, cerró.

El otro reclamo que Sol Pérez le hizo a su novio en vivo

En ocasiones anteriores, la modelo también le hizo reclamos en vivo a Guido. En una de estas ocasiones, le echó en cara que ya no la besa de la misma manera que al principio de su relación. “Las parejas de mucho tiempo van perdiendo esa costumbre de chaparse mucho que tienen cuando empiezan”, opinó Sol.

Ante esta declaración, “El Pollo” Álvarez, su compañero de escena en el programa, le preguntó: “Sol, ¿por qué dijiste que las parejas de mucho tiempo pierden ese gusto por darse besos o por chapar fuerte? ¿Vos cuánto hace que estás en pareja?”. En respuesta, Pérez dijo que están en pareja hace tres años pero que ya no se besan con la misma frecuencia que cuando comenzaron a salir.

“Yo estoy hace tres años. Y le digo a Guido que me chape, y él de vez en cuando me quiere chapar. Pero a él no le gusta, me da un besito rápido y nada más”, se quejó la panelista. Sin embargo, también aclaró que hoy en día tienen otras demostraciones de afecto: “Yo no digo que no haya otro tipo de contacto, sino que se deja de chapar. El chape pasa a un segundo plano”, reflexionó.