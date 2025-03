La desgarradora despedida de Susana Giménez a Antonio Gasalla: "Nunca lo voy a olvidar"

Susana Giménez recordó a Antonio Gasalla tras su partida.

Antonio Gasalla falleció a los 83 años después de años de padecer una enfermedad neurodegenerativa y su deceso generó angustia en muchos de sus colegas. Susana Giménez fue una de ellos y se pronunció en diálogo con el noticiero diurno de Telefe tras la partida del humorista que interpretó a "La Abuela" en su programa durante 16 años.

La diva de los teléfonos se mostró muy apenada al hablar de la muerte del actor, con quien tuvo una complicidad única en sus encuentros televisivos. "Hoy fue muy triste despertarme y que me dijeran que Antonio había muerto. Justo le había dicho a Fede Levrino ‘aunque no me conozca, quiero ir a verlo’. Y él me dijo ‘ya arreglé todo’. Esto fue hace tres días. Es como si hubiese tenido un presentimiento", comenzó Giménez.

"Todos me dijeron que dejó de sufrir, pero Antonio dejó una cosa tan fuerte en mí. No solamente dejó el éxito, la risa, la audiencia, dejó una enseñanza de lo que es ser un profesional. En los 16 años seguidos que hicimos un sketch nunca hubo un libreto. Él inventaba, yo lo seguía y resultó lo que resultó, algo inolvidable", siguió Giménez en su descargo. Y cerró: "Con él nos hemos muerto de risa. Él decía todo lo que se le pasaba por la cabeza sin ninguna agresión. No era agresivo, no era maleducado, por más que dijera malas palabras. Era un actor, un artista, inolvidable para mí. Nunca lo voy a poder olvidar a Antonio”.

El llanto de Susana Giménez al hablar de Antonio Gasalla tras su enfermedad

En un homenaje a Antonio Gasalla en los Martín Fierro en 2023, cuando el actor ya estaba enfermo, Susana subió al escenario a recibir el premio en nombre de él y no pudo contener las lágrimas en su descargo: "Yo tengo, gracias a Dios, el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años; que me hizo pasar los días más lindos de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo. Yo lo seguía, le hacía la segunda. Antonio de mi corazón, no sé si estará viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más".

Susana y Gasalla.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores sobre la muerte de Gasalla

"Despedimos al actor, autor y director Antonio Gasalla, afiliado a nuestro sindicato desde 1966. Indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina. Nuestras condolencias a sus seres queridos, abrazándolos en este momento de tristeza", escribieron desde la entidad. Y siguieron: "Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático. En 1964 participó de la obra Chin Chin con María Luisa Robledo y Alfredo Iglesias. Inició su nutrida trayectoria artística en el ámbito del café concert, junto a Carlos Perciavalle, Edda Díaz y Nora Blay, siendo considerados pioneros en este tipo de espectáculos".