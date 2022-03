La desesperación de Marcela Tauro por la salud de su exmarido: "Le sacaron el bazo"

En Intrusos Marcela Tauro contó el pésimo momento de salud que está atravesando su exmarido y padre de su hijo, asustada por la situación que le toca vivir.

Marcela Tauro abandonó por un rato su costado de panelista afilada y al aire de Intrusos habló del momento de angustia que está atravesando: José María Álvarez, su exmarido y papá de su hijo sufrió un gravísimo accidente en moto, y se encuentra internado y luchando por su vida.

Triste, Marcela habló del cuadro de salud que afronta su exmarido y contó en el programa de América TV: "Ahora estoy más tranquila pero ayer el panorama era otro. Tuvo un accidente con la moto, llegó al Hospital con hemorragia interna y creo que un arteria comprometida. No se sabía si iba a pasar la operación... siempre tengo fe pero era difícil". En este punto, aseguró que "pudieron detener la hemorragia y le sacaron el bazo porque lo tenía comprometido"

Aunque está separada de su ex desde hace 14 años y pudo rehacer su vida con otra pareja, Tauro señaló que su relación con Álvarez es muy buena y que cuando se enteró del accidente, fue la primera en acudir en su ayuda. "Mi hijo está cayendo recién ahora me parece... ayer no lloraba ni nada, estaba como en shock. Rezamos un Rosario y le prendimos una vela a la Virgen. También pedimos que todo salga bien... pero me preocupa lo que viene de ahora en más", agregó con congoja.

Fuerte revelación de Marcela Tauro sobre Jorge Rial y un ex-Intrusos: "Le deseó la muerte"

Marcela Tauro recordó un conflicto del pasado entre Jorge Rial y otro miembro de Intrusos y destapó una verdad que dejó mal parado al conductor de televisión y radio. Si bien la periodista demostró no guardar rencor con su exjefe por las palabras que recientemente tuvo hacia ella, en estas declaraciones develó que un poco de bronca habría acumulado.

"Ustedes se horrorizan. Pero acá Jorge, al aire, le deseó la muerte a Rinaldi. Ahora va encaminado con lo que dijo antes", comenzó su descargo la actual panelista de Intrusos, en esta nueva era donde quien lleva adelante el ciclo de Flor de la V. La declaración de la periodista se dio como acotación a un comentario de Daniel Ambrosino, quien lapidó a Rial.

Ambrosino se había pronunciado sobre el supuesto cambio que tuvo el exconductor de Intrusos en los últimos años, que muchos calificaban como positivo, pero él dejó en claro que cree que el nuevo Rial es peor que el de hace 20 años. Después de que Rial la criticara por la poca elocuencia como periodista que según él mostró cuando relató su pelea con "La Negra" Vernaci, Marcela Tauro se refirió a esos comentarios y soltó: "Yo ya lo contesté, no estoy enojada con él, estuve muchos años trabajando con él, sinceramente le tengo un cariño, me dolió, sí, porque yo le tenía un cariño, no esperaba ese golpe bajo, pero después entendí que estaba pasando un mal momento".

"No, a mí no me sorprendió. Quizá porque los conozco. Hay cosas que te sorprenden y otras que no. Lo conozco un poco, no tanto, pero por cómo estaba él no me sorprendió que esté separado", enunció luego la panelista, sobre la ruptura amorosa del conductor.