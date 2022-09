La decisión de Paula Chaves tras ver a Pedro Alfonso a los besos con Lizy Tagliani

La reconocida conductora hizo un potente descargo luego de ver a su esposo besando a la actriz en ¿Quién es la Máscara?.

Paula Chaves rompió el silenció y tuvo una inesperada reacción luego de ver el beso entre Pedro "Peter" Alfonso y Lizy Tagliani. La conductora decidió tomar cartas en el asunto e hizo un peculiar descargo luego de ver el apasionado beso entre su pareja y la famosa humorista en Telefe.

La situación se dio en ¿Quién es la Máscara? luego de que Alfonso se quitara la máscara y revelara que era uno de los famosos disfrazados del programa. En un intenso ida y vuelta, Lizy Tagliani terminó por admitir su atractivo por el productor y terminaron cerrando la jornada con un apasionado beso que generó gran polémica.

Rápidamente, luego de este intenso momento que se vivió al aire en Telefe, muchos internautas y sitios de espectáculos compartieron las situación en redes sociales. Fue entonces cuando Paula Chaves, mamá de tres hijos junto a Alfonso, tomó cartas en el asunto e habló al respecto en su cuenta de Twitter.

La exconductora de Bake Off citó un tweet de PrimiciasYa en donde mostraban un video del momento en que ambos artista se besaron, y se mostró bastante relajada al respecto. "Lo bueno hay que compartirlo", sentenció la modelo junto a un emoticón de una cara guiñando un ojo.

El problema económico que Paula Chaves expuso en Telefe: "Sin nada"

Paula Chaves hizo un fuerte descargo en su visita a La Peña de Morfi, programa emitido por Telefe. En una fuerte charla con Jey Mammón, la conductora dio detalles del duro problema económico que tuvo en su vida y que la marcó para siempre.

La esposa de Pedro "Peter" Alfonso, con quien tiene tres hijos (Olivia, de 9 años; Baltazar, de 5 años; y Flipa, de 2 años), recordó los tiempos en los que tuvo inconvenientes de dinero, etapa sumamente diferente en la que se encuentra desde hace algunos años y a partir del reconocimiento que alcanzó en ShowMatch (El Trece).

"Ahora, como la adulta que soy, digo: ‘Menos mal que me pasó eso’, porque sino, talvez, mi cabeza sería otra cosa. Es muy importante saber el valor de las cosas que uno tiene, porque hay veces que no las tenemos. Yo no tuve nada, de verdad. Y por eso me gusta enseñárselo a mis hijas y mi hijo", manifestó la modelo y presentadora.

Según precisó, Paula Chaves sufrió mucho la crisis económica del 2001 junto a su familia, cuando tenía 15 años de edad: "Venía de un colegio en San Isidro, al que van mis hijos ahora; era de clase media y tenía un buen pasar económico. De un día para el otro, mi papá se fundió y nos quedamos sin nada".

A raíz del conflicto de dinero, su familia se debió mudar: "Ahí fue cuando nos fuimos a vivir a Lobos". Y precisó: "Nos fuimos a una casa que nos prestó mi tía, a 100 kilómetros. Fue un golpe, lo peor. Perdí contacto con todos durante dos años: mis amigas de Buenos Aires y mis abuelitos, que vivían fuera. Me acuerdo que vivíamos con 20 pesos por día".