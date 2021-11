La crisis personal de Vicky Xipolitakis que filtraron en El Trece: "Duerme ahí"

Vicky Xipolitakis vive un verdadero calvario. En El Trece decidieron filtrar la difícil situación que transita la modelo y panelista de Telefe.

Vicky Xipolitakis se quedó sin hogar y aún no definió en dónde vivirá.

Vicky Xipolitakis afronta una crisis personal sumamente compleja. La mediática, quien actualmente se desempeña como panelista de Telefe en Por el Mundo con Marley, fue desalojada hace algunas horas de su casa del barrio porteño de Recoleta. Y como consecuencia, debió armar las valijas rápidamente. A la espera de encontrar un nuevo hogar, un periodista de El Trece filtró cómo durmió en la noche de ayer.

Debido al conflicto con su exesposo, Javier Naselli, por haber sido maltratada, Xipolitakis tiene que cambiar su domicilio, aunque todavía no definió en dónde vivirá. Por el momento, la ex participante de MasterChef Celebrity sigue en el costoso departamento, aunque su situación es complicada. De acuerdo a lo que indicó un reportero de "Nosotros a la Mañana", conducido por "El Pollo" Álvarez, la modelo "duerme en el piso".

Luego de las fotos que subió Vicky Xipolitakis en sus redes sociales, donde mostró las cajas de la mudanza, el periodista indicó: "Lo que están viendo en la imagen es el ex departamento de Vicky Xipolitakis. Estuvo en las últimas horas y también el fin de semana, realizando la mudanza de este departamento del que tanto hablamos por la deuda de las expensas". Y agregó: "Vicky ya armó las cajas y en este departamento no queda nada, prácticamente. Estuvo guardando todo para irse".

Asimismo, el reportero dio detalles acerca del calvario que transita la mediática: "Las cajas que ella tiene que mudar no tiene a dónde llevarlas. Vicky no tiene casa a dónde mudarse. ¿Dónde están todas todas las cosas que puso en esas cajas? Las llevó a un depósito de una casa que tiene en el barrio de La Paternal la empresa de mudanzas con el que Vicky consiguió este canje". Y resaltó: "Vicky no se mudó porque todavía está durmiendo en este departamento con un colchón en el piso. La cama está en el depósito de La Paternal".

El nuevo trabajo de Vicky Xipolitakis en televisión

Vicky tuvo la suerte de recibir la ayuda de Marley, conductor de televisión, que le ofreció trabajo en su programa Por el mundo, en donde viaja por distintos países. El fin de semana pasado, Xipolitakis partió en avión para cumplir con su nuevo trabajo. Mientras tanto, Uriel quedó a cargo de sus padres hasta que ella regrese.

Esta vez, el destino que le tocó a la modelo fue bastante cerca: visitaron Corrientes y Catamarca. A través de sus redes sociales, compartió algunas postales de su aventura por el país. “Marley te amo!!!! #MuyPronto #PorElMundo por Telefe”, publicó en su cuenta de Twitter, junto con algunas postales al lado de Marley en medio de distintos paisajes.