La contundente decisión de Telefe sobre el futuro de Marley

Los directivos del canal tomaron una inesperada determinación con Alejandro Wiebe. La participación de Marley en el homenaje a Silvina Luna generó un gran repudio en el público.

Marley es una de las grandes figuras de Telefe, por lo que es llamativo que casi no aparezca en la pantalla. Tras haber quedado afuera de la conducción de los Martín Fierro, el futuro del padre de Mirko fue una incógnita para muchos. Su última aparición fue el sábado pasado en el programa especial en homenaje a Silvina Luna y tras esa emisión las autoridades de la señal tomaron una inesperada decisión.

Después de regresar de Colombia, donde grabó Survivor, la figura Alejandro Wiebe quedó bajo la lupa por la denuncia que recibió por presunto abuso sexual. De hecho, en las redes circuló que la inclusión de Marley en el programa dedicado a Silvina fue para impulsar su carrera. Una de las más duras con la decisión del canal fue Yanina Latorre: "El que lo quiere volver a insertar, busca un tema como la muerte de Silvina. Desde el morbo, como es más grave la muerte de Silvina, así él entra y nadie se da cuenta".

Más allá del revuelo mediático y en redes, el especial de Silvina Luna tuvo un excelente rating y consiguió picos de 7.8 puntos, lo que lo convirtió en lo más visto de Telefe el pasado sábado. Fue así que las autoridades, contentos con los niveles de audiencia conseguidos con los cambios implementados el último fin de semana, tomaron una firme determinación.

El próximo sábado 9 de septiembre, se emitirá un nuevo especial de Marley Presenta, pero esta vez en homenaje a Romina Yan en la semana que cumpliría años. La actriz e hija de Cris Morena murió en 2010 y este miércoles 5 de septiembre hubiera cumplido 49 años.

Romina Yankelevich, además de ser la hija de uno de los exdirectivos del canal, desarrolló casi completamente su carrera artística en ese canal. Su debut fue de la mano de su madre en Jugate Conmigo en 1991, pero sin duda su trabajo más recordado es en Chiquititas, donde interpretó a Belén Fraga.

Luego de su protagónico en la tira infanto-juvenil, Romina siguió ligada a Telefe. Protagonizó novelas como Provócame, Amor mío y B&B. Su último trabajo en la señal fue su participación en la tercera temporada de Casi Ángeles, en 2009, un año antes de su muerte.

Marley confirmó lo que muchos piensan sobre Luis Miguel

El paso de Luis Miguel por Argentina causó furor y desató todo tipo de teoría alrededor de sus supuestos dobles. En medio de sus recitales en el Movistar Arena, Luis Ventura se convirtió en el principal estandarte de los que sostenían que el Sol de México no salió al escenario en su primer show. Ante tanto revuelo, Marley, uno de los mejores amigos del artista, hizo un sorpresivo posteo en Instagram al respecto.

“Él venía a Argentina y yo en esa época trabajaba en ‘360′. Me subía a una moto y lo seguía a Luis Miguel adonde estuviera. A partir de ahí me empezó a decir que yo era la sombra”, contó el conductor de Telefe tiempo atrás al explicar cómo nació su amistad con el músico. “’Sombra’ me decía, y se iba, eso es todo lo que me decía. Después le empecé a caer simpático”, sostuvo.

Con el correr de los años, la relación se afianzó. De hecho, Alejandro Wiebe suele ser uno de los pocos privilegiados que cena con él cada vez que visita nuestro país. Incluso invitó a algunas de sus amigas más cercanas, como Florencia Peña, Noelia Marzol y Silvina Escuderos, a esos encuentros para que pudieran conocerlo.

Fue así que el padre de Mirko se convirtió en una de las voces autorizadas para hablar de Luismi. Ante los incesantes rumores que provocó el cambio físico del artista, Marley confirmó lo que muchos pensaban con una foto retro de uno de sus encuentros: "Quiero confirmar que Luis Miguel es Luis Miguel, del que no estoy seguro es del que está al lado, para mi es un doble mío con peluca de He-man!".