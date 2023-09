Grave denuncia de Yanina Latorre contra Telefe: "Es un error gravísimo"

Yanina Latorre hizo un firme descargo contra Telefe, tras la polémica por la reincorporación de Marley.

Yanina Latorre es una periodista, contadora y panelista de televisión de 54 años, más conocida por ser una de las "angelitas" de Ángel de Brito en LAM (América TV). En dicho programa, muestra su faceta más picante y demuestra que no tiene problema en dar su opinión sobre diversos temas. Recientemente, opinó sobre la polémica decisión de Telefe de elegir a Marley para conducir un especial de Silvina Luna, luego del escándalo que se generó en las redes sociales al respecto.

Millones de televidentes y usuarios de las redes opinaron que el canal utilizó la muerte de Silvina para limpiar la imagen de Marley, quien desde hace meses, está alejado de la televisión tras la denuncia que recibió por un presunto caso de abuso sexual. Ahora el canal de las tres pelotitas habría aprovechado la situación para reimpulsar la carrera del conductor.

"Hay un montón de rumores que nunca Marley aclaró ni para bien ni para mal. Tampoco hay una denuncia firme, todo en redes. Todas cosas que se dicen", manifestó la esposa de Diego Latorre con respecto a aquella denuncia. "Si no hay pruebas, no me puedo sentar acá... hablaría mal de nosotros que digamos cualquier pavada", sumó.

Luego, opinó que lo que hizo Telefe "es un error gravísimo". "El que lo quiere volver a insertar, busca un tema como la muerte de Silvina. Desde el morbo como es más grave la muerte de Silvina, así él entra y nadie se da cuenta", reflexionó. En este sentido, agregó que podrían haber elegido a cualquier otro conductor, pero que seguramente "creyeron que era tan groso lo de Silvina que iba a limpiar el tapado de todo lo que se estaba diciendo de él".

"'Metámoslo ahora, por ahí con el quilombo de Silvina y Lotocki pasa de largo y queda en el canal de nuevo'. Me parece un horror", sentenció. Por último, recordó que cuando ocurrió el escándalo con Jey Mammón se quedaron "todos mudos" desde el canal, y que lo mismo ocurrió con Marcelo Corazza. "Medio que metimos presión nosotros de los demás canales y alguito se dijo, pero todo es 'fingimos demencia'. Y justo lo meten ahora... para mí pensaron que iba a pasar desapercibido. La gente está enloquecida", cerró.

Cómo será el homenaje a Silvina Luna y cuándo se transmitirá

El especial, titulado Silvina Luna, una Luchadora de la Vida, será conducido por Marley, quien realizará un recorrido por toda la historia personal de la modelo. La fecha de estreno prevista para este programa es el sábado 2 de septiembre por la pantalla de Telefe. La noticia generó una enorme indignación en las redes sociales y millones de usuarios pidieron por la baja del conductor.