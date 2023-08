Marley confirmó lo que muchos piensan sobre Luis Miguel: "No"

Alejandro Wiebe, uno de los amigos de Luismi, habló sobre los rumores que se desataron con los shows de el Sol de México en el Movistar Arena.

El supuesto doble de Luis Miguel fue uno de los temas de la agenda de los medios nacionales desde que el cantante llegó al país para dar diez conciertos en el Movistar Arena. Luis Ventura fue los que más efusivos a la ahora de afirmar que el Sol de México no salió al escenario. Y ahora Marley, uno de los mejores amigos del artista hizo un sorpresivo posteo en Instagram al respecto.

“Él venía a Argentina y yo en esa época trabajaba en ‘360′. Me subía a una moto y lo seguía a Luis Miguel adonde estuviera. A partir de ahí me empezó a decir que yo era la sombra”, contó el conductor de Telefe tiempo atrás al explicar cómo nació su amistad con el músico. “’Sombra’ me decía, y se iba, eso es todo lo que me decía. Después le empecé a caer simpático”, sostuvo.

Con el correr de los años, la relación se afianzó. De hecho, Alejandro Wiebe suele ser uno de los pocos privilegiados que cena con él cada vez que visita nuestro país. Incluso ha invitado a algunas de sus amigas más cercanas, como Florencia Peña, Noelia Marzol y Silvina Escuderos, a sus encuentros para que pudieran conocerlo.

Fue así que el padre de Mirko se convirtió en una de las voces autorizadas para hablar de Luismi. Ante los incesantes rumores que provocó el cambio físico del artista, Marley confirmó lo que muchos pensaban con una foto retro de uno de sus encuentros: "Quiero confirmar que Luis Miguel es Luis Miguel, del que no estoy seguro es del que está al lado, para mi es un doble mío con peluca de He-man!".

Así se llama la persona que ingresó al país en nombre de Luis Miguel

Luis Miguel tiene un doble o no. Ese es el interrogante que se apoderó de todo luego de las primeras shows del cantante en el Movistar Arena. Sin embargo, el misterio se terminó debido a que desde Migraciones confirmaron cómo se llama la persona que ingresó a la República Argentina con la apariencia del cantante.

Mariano Yezze, panelista del Diario de Mariana, contó cómo se llama el hombre que ingresó al país caracterizado como Luismi. "Atención, tengo acá la palabra de Migraciones. El señor Luis Miguel ha ingresado a la Argentina con dos pasaportes: uno mexicano y otro de Estados Unidos. Ha entrado el verdadero Luis Miguel, con pasaporte y con todos los papeles", aseguró el periodista.

En efecto, el misterio se terminó y es Luis Miguel Gallego Basteri. De esta forma, los rumores que indicaban la presencia de un doble del "Sol de México" en nuestro país quedaron a un costado y es el mismísimo "Micky" el que está arriba del escenario en cada noche que se presenta en el estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Entradas para Luis Miguel en el Campo Argentino de Polo: cuándo salen a la venta

Luis Miguel agotó los diez shows en el Movistar Arena con los que arrancó su Tour 2023. Los fans quedaron con ganas de más y en las últimas horas anunció que volverá al país en el 2024. Los conciertos serán en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba.

El Sol de México realizará su primer show en el país el viernes 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo, ubicado en el barrio de Palermo. También realizará un concierto en el Estadio Juan Domingo Perón de la Ciudad de Córdoba el jueves 14 de marzo. Las entradas saldrán a la venta el próximo jueves 10 de agosto por la plataforma entradauno.com.

Los clientes de Santander American Express gozarán de una preventa exclusiva desde las 10:00. Una vez agotado el stock comenzará la venta general.