Marley reveló cómo fue la noche secreta de Flor Peña y Luis Miguel: "No volvió más"

Marley sorprendió al revelar la cena fallida que tuvieron Flor Peña y Luis Miguel, quien huyó en medio de la noche.

Marley visitó PH: Podemos Hablar y reveló la insólita situación que vivió en la fallida cena con Florencia Peña y Luis Miguel. "No le cayó bien o tenía otro plan en su cabeza de lo que iba a suceder", contó el conductor de La Voz Argentina el sábado pasado ante la sorpresa de Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados.

Horas antes del regreso de La Voz Argentina a la pantalla de Telefe, Marley pasó por PH: Podemos Hablar y fiel a su estilo provocó carcajadas en todo el estudio con las anécdotas más divertidas que vivió en los años pasados. Una de las que más gracia causó sin dudas fue la insólita situación que vivió con Luis Miguel y Flor Peña en una cena fallida años atrás.

"Yo hacía muchas reuniones con Luis Miguel porque él se aburre. Está dos semanas acá y me llama, me quedo yo con él en el hotel y me dice 'bueno, ¿ahora qué hacemos?'", comenzó revelando el conductor de La Voz Argentina, que aseguró también que buscaba gente de todos lados para invitar. Para seguir con su relato, Marley reveló: "Un día, Florencia Peña estaba recién separada, súper deprimida, entonces le dije 'vení y lo conocés a Luis Miguel'".

En ese sentido, el conductor le explicó al cantante que su amiga era una "actriz divina", y cuando el mexicano la vio llegar, coincidió. "Ay pero qué hermosa, ¿qué haces tú?", encaró Luis Miguel a Flor Peña. Pero la respuesta de la conductora de LPA (La pu*@ ama) no le gustó, según contó Marley: "Ella le dijo que tenía dos hijos y él ya empezó a aburrirse".

De todos modos, lo más sorprendente fue la actitud que tomó el reconocido cantante. "Le dijo 'esperá un momento' y se fue, no volvió más y se había terminado la cena", relató Marley, ante la incredulidad de todos los invitados de PH: Podemos Hablar. Pese al análisis que hizo el conductor, Marley lo encaró a Luis Miguel y le dijo que volviera para comer: "No le cayó bien o tenía otro plan en su cabeza de lo que iba a suceder". "Florencia dijo que vino el de seguridad a decirle que ya está, que se podía ir", cerró Marley la divertida e insólita anécdota.

La palabra de "Cachete" Sierra sobre su relación con "La China" Suárez y Lali

Agustín "Cachete" Sierra también estuvo como invitado en PH: Podemos Hablar y fue muy respetuoso al hablar de su relación con las dos actrices, y si bien admitió que le tocó besar a Lali Espósito y "La China" Suárez en la ficción, aclaró que eran muy chicos y que no tuvieron una relación ni nada parecido y recordó que tenían apenas 11 años. El actor expresó: "Nos dimos besos".

Aunque las dos actrices asumieron que en su momento estaban enamoradas de él, eso no intervino en su rol actoral. "Cachete" Sierra nunca tuvo intención de tener algo más con sus compañeras y los besos que se dieron fueron solo y únicamente para la ficción.