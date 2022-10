Desgarrador descargo de Cris Morena por la muerte de Romina Yan: "Estuve tres años muerta"

La productora audiovisual habló sobre la pérdida de su hija y cómo la superó. Cris Morena recordó el viaje que le cambió la perspectiva en relación al deceso de Romina Yan.

Cris Morena habló sin tapujos sobre cómo la afectó la muerte de Romina Yan en 2010 y cuánto le costó superar esa momento de su vida. La productora de televisión abrió su corazón y aseguró haber estado tres años muerta tras la partida de la actriz de 36 años.

"Ahí empecé a escribir como una bestia. Es lo único que a mí me levanta cuando me estoy cayendo. Yo escribo mucho y me encanta escribir canciones. Lejos de cerrarme, las capas creativas se me abrieron todas... con un dolor enorme", comenzó su descargo Morena en diálogo con Jey Mammón en La Peña de Morfi.

La creadora de exitosas series como Rebelde Way, Casi Ángeles y Floricienta fue consultada por el conductor de Telefe sobre cómo hizo para sobrellevar ese golpe y ella respondió: "Estuve tres años muerta. Más allá de escribir, escribir y escribir, estuve muy mal".

"En Berlín tuve una epifanía. Tenía la sensación de que todo cambiaba y empezaba a entender el ‘para qué'. Es que el ‘por qué’ no te dice nada y no tiene una respuesta, en cambio el ‘para qué’ tiene muchas respuestas y las vas conociendo a lo largo del tiempo", comentó la productora y analizó el fuerte espíritu creativo que tiene Berlín como respuesta a la fuerte historia vivida en la Segunda Guerra Mundial. "Es una de las ciudades más creativas del mundo en este momento, llena de jóvenes que están diciendo ‘perdónennos’. Y dije: ‘Si Berlín con todo su dolor, su angustia y todos sus muertos, y su horror espantoso se levantó, yo me tengo que levantar’", cerró.

El recuerdo de Flor Bertotti sobre su conflicto con Cris Morena

La protagonista de Floricienta, Guapas y Son Amores estuvo como invitada en el programa de Dante Gebel y fue consultada por la demanda que Morena le hizo por plagio cuando ella produjo la tira Niní, años después de Floricienta. "No llegó a juicio, después obviamente los medios levantan que fuimos a juicio, que perdí; se solucionó antes. Nosotros estábamos armando el teatro, había un montón de gente trabajando, ya estábamos encaminados para eso", comentó la actriz.

"La verdad es que fue un momento incómodo. Fue duro, fue feo, fue triste que se dieran las cosas así. Me parece que se podría haber evitado y no era para llevarlo a ese lugar. Pero bueno, son los intereses de cada uno", cerró la exesposa de Guido Kaczka.