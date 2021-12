La conmovedora despedida de Marcelo Tinelli a Ángel de Brito que terminó en llanto

El conductor de Showmatch se expresó sobre la salida del periodista de todos los ciclos de El Trece.

Marcelo Tinelli se expresó frente a Ángel de Brito, tras el anuncio de la salida del periodista de El Trece. En su descargo, el conductor de Showmatch: La Academia agradeció a su colega por los años compartidos y le deseó buenos augurios para sus próximos proyectos laborales.

"Gracias por todos estos años de laburo y amistad, Angelito querido. No te voy a decir que te voy a extrañar porque siento que nos vamos a cruzar muy pronto", expuso Tinelli, como respuesta a una historia de Ángel que enunciaba: "No puedo creer que es mi último día de jurado, 15 años en ShowMatch. Gracias Marcelo Tinelli por la confianza, el respeto y el cariño".

En diálogo con Clarín, de Brito expicó los motivos de su separación de Showmatch y de Los Ángeles de la Mañana y expresó: "Me da mucha tristeza porque son 15 años en la misma empresa, con los mismos compañeros todos los días. Pero la pandemia me dio mucho tiempo para pensar. Hace 15 años que hago dos o tres programas diarios. Es momento de tener una vida normal".

El descargo de Ángel de Brito sobre su salida de LAM

"Obviamente hablé con Adrián Suar y con Pablo Codevilla, les quiero agradecer por todos estos años en los que el canal confió en mí y en el programa. Ellos fueron muy generosos pero es una decisión personal, mía, terminar el ciclo acá", explicó de Brito recientemente.

"Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso- les respondió-. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche, fueron muchos años en el jurado de Showmatch, en el Bailando, en el Cantando, así que decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasa luego", continuó sobre sus planes en un futuro cercano.

Para concluir, el periodista enunció: "Seguiré trabajando con la productora Mandarina, con ellos tengo firmado un contrato por un año y medio mas. Trabajé siempre libre, primero al lado de Mariana Fabbiani y gracias a ella también estoy acá. No lloren, no terminamos aún. Este no será el último programa salvo para Maite que se va hoy", en alusión a la panelista Maite Peñoñori, quien se va a Intrusos. Y cerró: "Quiero agradecer a las 75 angelitas que pasaron por acá, fueron 1500 programas, 5 temporadas, tuvimos mucha competencia buena siempre, es algo único porque nos vamos haciendo un éxito y estamos muy orgullosos de este programa".