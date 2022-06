La angustia de Mónica Farro tras dejar El Hotel de los Famosos: "Me da mucha pena"

Mónica Farro vivió un angustiante momento en El Hotel de los Famosos (El Trece). Apenas unos días después de haber ingresado al reality tras el repechaje, una situación de fuerza mayor la obligó a irse demasiado pronto. Lejos de ocultar su tristeza, la actriz se sinceró y dejó ver su tristeza.

Se sabe que para participar en El Hotel de los Famosos los participantes tienen que tener un alto nivel de rendimiento físico, ya que el programa consiste en superar desafíos. De hecho, muchos concursantes se prepararon físicamente con un entrenador antes de entrar al programa. En el caso de Mónica, esto fue un gran punto de debilidad.

En uno de los desafíos, la actriz sufrió una tremenda lesión en un pie y tuvo que abandonar el programa por sugerencia de la producción, ya que su período de recuperación excedía los tiempos permitidos por el programa. Muy agradecida, Farro se despidió de todos sus compañeros y no pudo evitar emocionarse.

“Me voy con cosas hermosas de acá. Me da mucha pena irme así y no en la competencia con algo tan estúpido que me hice yo sola. Pero me voy contenta de haber hecho todo lo que pude y haber ganado todos los juegos”, expresó la mediática.

Y a modo de cierre, soltó una reflexión sobre las circunstancias difíciles de la vida y el gran apego que desarrolló hacia sus compañeros. “Somos como soldados de la vida. Dios nunca te va a mandar algo que no puedas superar. Voy a extrañar la locura de cada uno y el dormir con tanta gente, cosa que nunca pensé que iba a dormir con hombres y con mujeres”, cerró.

El accidente de Mónica Farro en El Hotel de los Famosos

Todo ocurrió cuando Farro estaba jugando en uno de los desafíos del hotel. De pronto, cayó al suelo con gritos y gestos de dolor y sus compañeros salieron corriendo a asistirla. “Paso el segundo cubo con el palo y cuando voy a agarrar el cubo, caigo con el pie derecho torcido y siento un ‘crack, crack’. Lo único que pienso en ese momento es que me fracturé el pie”, relató la actriz.

Sin embargo, no se trató de una quebradura sino de un esguince bastante severo. Por esta razón, la producción llevó a Mónica al hospital, le hicieron placas y le dieron un plazo de recuperación de más de 21 días, por lo cual se hizo imposible su retorno al programa.