L-Gante sorprendió con una picante respuesta a Patricia Sosa: "Dejá de loriar"

A pesar de las críticas de Patricia Sosa para él, L-Gante se salió con la suya otra vez y le contestó a la prestigiosa cantante de una manera muy simpática y original.

El fenómeno joven de L-Gante da para todas las opiniones en el ambiente de la música argentina en los últimos tiempos y la de Patricia Sosa no fue la excepción. La prestigiosa y reconocida cantante, compositora y actriz de 65 años fue consultada sobre los cambios de las nuevas generaciones en los ritmos a nivel nacional en Implacables, el programa de televisión abierta por el canal El Nueve, y se mostró contundente con sus críticas negativas al respecto.

Cuando le preguntaron en el ciclo que conducen los periodistas Susana Roccasalvo y Daniel Gómez Rinaldi acerca de la canción en la que ella misma acompañó a María Becerra y demás, Sosa aseguró con relación al trap: "A veces me pasa que no entiendo nada y me encantaría que hablaran más en argentino. Lo escucho y siento mucho ese acento centroamericano. A veces digo ´uh, no entiendo nada´. Estamos perdiendo nuestra identidad. Hay cosas que no me gustan y me aburro un poco: que no haya un matiz, un lento...".

La genial respuesta de L-Gante a Patricia Sosa tras sus críticas

Cuando le preguntaron en Implacables (El Nueve) si le gustaba la obra de él, ella respondió: "Yo no escuché tanto de L-Gante... Escuché el abecedario. Escuché el otro tema, que en el video sale con un arma, eso del arma ya no me gusta... Después, lo vi en reportajes y me pareció divino, un chico muy carismático y con buenas intenciones. Creo que en esta época se trata de comunicación más que de arte, pasa por cuántos seguidores tenés y no por lo que estás haciendo. Tratemos de que todo no sea tan efímero, que quede la letra de una canción".

Sin embargo, lejos de entrar en la polémica, el cumbiero de 21 años que es furor en la actualidad le contestó de una manera muy simpática, ocurrente y original a través de su cuenta oficial de Instagram (@lgante_keloke), en la que tiene casi cuatro millones de seguidores: "Patricia, dejá de loriar (hablar) y vení, así les cantás unos temas a mi mamá y a las amigas. Pasame tu ryder". El mensaje del joven fue acompañado por un emoji de aplausos y otro de un corazón como reacción de una publicación de Revista Gente con relación a "la feroz crítica" de ella hacia él y hacia los traperos en general.