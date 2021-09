Operaron de urgencia a Patricia Sosa: su corazón le jugó una mala pasada

La cantante debió ser intervenida quirúrgicamente por una afección en el sector eléctrico de su sistema cardíaco. Patricia Sosa se mostró angustiada y temerosa en su situación.

Patricia Sosa sorprendió a todos al informar que debió ser sometida a una operación de corazón tras sufrir traumáticos eventos. La cantante aseguró que atraviesa días muy difíciles, donde las lágrimas están muy presentes, y se encuentra en compañía de su hija y su madre.

“Tuve dos episodios feos manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego fuerte, fuerte. Y me mareé mucho, mucho”, comenzó su relato Sosa en un audio reproducido en Intrusos, en alusión a las primeras afecciones de su desperfecto cardíaco, y siguió: “Espero que se me pase, llegué a casa como pude, con un susto bárbaro. Llamé al cardiólogo. Me atendieron desde la mañana hasta la tarde, en la Fundación Favaloro, viendo qué podía ser”.

Sosa continuó su descargo y detalló el momento en que se descubrió su falencia: “Los estudios me dieron perfecto, pero me dejaron con un Holter 24 horas. Y cuando me estaba volviendo a casa me sucedió otra vez. Entonces pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón. Se llama arritmia auricular”. De esa manera, la voz de Sólo Quiero Rock and Roll hizo saber al público cuál fue el diagnóstico que obtuvo.

“Me dieron un antiarrítmico, pero la solución era la operación. Y bueno, yo pedí estar con el antiarrítmico y dije 'bueno, me opero en marzo, abril'. Pero no, decidí hacerlo al otro día. Llamé y le dije '¿me pueden operar ahora?”, siguió Patricia y remató: “Bueno, me hicieron los estudios prequirúrgicos y me operé del corazón. Fue hace 15 días”.

Los detalles del estado de ánimo de Patricia Sosa en estos días

El periodista Rodrigo Lussich reveló que, en su charla con Patricia Sosa, la cantante dejó ver cuánto la angustia y el miedo la habían invadido: “Ella me contó que estuvo llorando mucho, todo el tiempo llanto. El miedo... porque de un día para el otro te enterás que tu corazón tiene una pequeña arritmia que merece una intervención. Además estuvo sola porque Mediavilla estuvo en Chile y no la pudo acompañar porque tuvo que hacer cuarentena. Me dijo 'lo extrañé más de lo que creía. Mi hija, Martita, se encargó de todo. Es una reina'”.

Ensayos suspendidos

Patricia Sosa es una de las protagonistas de la próxima obra teatral de José María Muscari, Perdida Mente, y los ensayos debieron ser interrumpidos por su problema de salud durante dos semanas. “Solo sale para ensayar y después vuelve a su casa a hacer reposo”, informó Lussich.