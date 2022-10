L-Gante sedujo a Karina Mazzocco en vivo: "Estoy enamorado de la conductora"

L-Gante le tiró un picante comentario a Karina Mazzocco al aire en A la Tarde (América TV) y la dejó sin palabras.

L-Gante sorprendió a Karina Mazzocco en A La Tarde (América TV) al tirarle un picante comentario en vivo. Una vez más, el creador de la cumbia 420 demostró su faceta seductora frente a las cámaras.

Esta no es la primera vez que L-Gante intenta conquistar a una mujer en televisión. Recientemente, el cantante fue vinculado con Wanda Nara e incluso le coquetea a través de Instagram dejándole comentarios picantes. Esta vez, coqueteó con Karina Mazzocco en vivo en plena entrevista.

Todo comenzó cuando Mazzocco le hizo una nota a Elián Valenzuela para preguntarle por los rumores de romance con Wanda. Sin embargo, el cantante la sorprendió con una contundente declaración de amor. "No se aguantan y me quieren preguntar por Wanda. Vos sabés que en la calle todos me preguntan '¿Y Wanda? ¿Es verdad que estás con Wanda?'. Pero somos buenos amigos", comenzó el cantante.

Fue entonces cuando Karina lo encaró con una pregunta muy concreta: "Escuchame, ¿estás enamorado?". "Sí, estoy enamorado de mí mismo", bromeó el cantante. "En algo andás, Elián, contanos", insistió Mazzocco. "Y de la conductora", sumó L-Gante, dejando a Mazzoccco sin palabras. Acto seguido, Elián cortó el teléfono y se fue.

"Elián, de verdad, ¿andás en algo?", insistió la conductora, pero ya era demasiado tarde: L-Gante había abandonado el móvil. "¡Nooo! Se fue. Desapareció, me dejaron sola", se quejó la conductora. E hizo una confesión: "El pibe es muy carismático...".

Los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara y L-Gante protagonizan fuertes rumores de romance. Si bien su vínculo comenzó con fines laborales, cada día se los ve más unidos e incluso se dijo que estuvieron a los besos en el VIP de un boliche. "Wanda Nara está cada día más cerca de alguien a quien conoce hace tiempo. La relación no fue expuesta públicamente, pero han tenido algún ida y vuelta en redes sociales y se han bancado mutuamente. Están cada vez más cerca, sobre todo desde estas últimas idas y vueltas de Wanda a la Argentina", contó Mariana Brey en Socios del Espectáculo (El Trece).

La panelista reveló que L-Gante "está muy interesado en ella" desde que se separó de Tamara Báez, con quien comparte una hija de 1 año, Jamaica. Más tarde, se dio a conocer que Wanda lo invitó a cenar a un costoso restaurante. Esto le generó muchos problemas a L-Gante, ya que fue denunciado por su expareja por no pasarle la cuota alimentaria correspondiente para su hija. Es por esto que la empresaria le hizo un picante comentario al cantante dirigido a Tamara durante un vivo de Instagram: “Pagué yo, si eso te trajo problemas te puedo pasar el comprobante de la tarjeta”.