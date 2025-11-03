L-Gante dejó en ridículo a Virginia Gallardo en vivo: "A mí me gustaría..."

L- Gante descolocó a Virginia Gallardo con un comentario.

El domingo, durante su visita al programa Almorzando con Juana (El Trece), L-Gante protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana. En medio de un debate sobre política, el artista sorprendió con una inesperada confesión que dejó sin palabras a Virginia Gallardo, recientemente electa diputada nacional por La Libertad Avanza.

Todo comenzó cuando Gallardo tomó la palabra y expresó: “Si Dios quiere pronto voy a empezar a trabajar por la Argentina próspera que todos deseamos”. A su turno, el referente de la cumbia 420 coincidió con la mirada de la nueva legisladora y sumó: “Algo que veo muy bien es hacer las cosas por el país sin mirar lo que hace el otro, eso es lo mejor”.

Sin embargo, lo que parecía una charla cordial se transformó en un momento viral cuando el músico lanzó: “A mí me gustaría ser presidente”. La reacción fue inmediata: Juana Viale lo miró sorprendida y le preguntó: “¿En serio?”, mientras Gallardo, entre risas, exclamó: “¡Dios mío! ¡Va por vos, Milei!”.

L-Gante habló sobre su ruptura con su exmánager

Además de su momento más comentado, L-Gante aprovechó el programa para hablar sobre el fin de su relación profesional con Maxi El Brother, quien fue su representante durante cinco años. “Después de cinco años terminamos... Anulamos todo tipo de gestión a mi nombre. Mi palabra es cumplir con todo lo pendiente y después entrar en una nueva etapa”, explicó el artista oriundo de General Rodríguez.

El músico agregó que la decisión fue puramente personal: “Solo corté relación con Maxi. Después todo normal. Pasé por muchas situaciones, buenas y malas, en poco tiempo. Perdí el control de mis cosas, de mi trabajo... y en esta temporada se me acumuló todo. Dije: ‘hasta acá’”.