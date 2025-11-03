Yanina Latorre destrozó a Virginia Gallardo.

La Libertad Avanza se impuso en las últimas elecciones legislativas del domingo pasado, con victorias en diferentes provincias. Una de ellas fue Corrientes, donde había presentado como candidata a Virginia Gallardo, reconocida vedette que nació en dicha parte del país y que ejercerá prontamente su cargo como diputada electa.

Desde el momento en que contó que se sumaba al oficialismo, fue blanco de críticas. El grueso de ellas eran cuestionando su capacidad política, especialmente su experiencia e idoneidad para elevar proyectos de ley, así como también las demás ocupaciones que atañen a cada una de las bancas del Congreso.

Virginia Gallardo será diputada por La Libertad Avanza en el Congreso.

Una de sus últimas detractoras fue Yanina Latorre, que mientras conducía Sálvese Quien Pueda decidió marcarle los puntos por recientes declaraciones donde la litoraleña se jactaba de la dificultad que suponía llegar a donde llegó. "Esto me enloqueció", advirtió de entrada la esposa de Diego Latorre.

Yanina Latorre destrozó a Virginia Gallardo

Gallardo apareció en pantalla al momento de repasar las noticias del día, ya que había mencionado que "parece que el mensaje que estamos dando para otro es: es re fácil entrar a los medios, re fácil mantenerse y re fácil que te vote el 33% de tu provincia. Y no, no es fácil. Nosotros estamos una hora y media al aire en cada programa, pero después estás 24 horas pendiente de las noticias, de informarse y estudiar, porque sino después creen que es crearse una red social y ganar dinero".

Esto generó indignación por parte de la panelista de LAM, quien pidió a producción que detenga el compacto. "Quiso decir ‘lo mío no es tan fácil, me votó el 33%’. ¿Pero la votaron a ella o a la fuerza en la que está? ¿Cree en serio que los votos son de ella?". Tras ello, trazó un paralelismo con Amalia Granata, manifestando que tuvo que erigir su propio partido político.

"Virginia Gallardo está haciendo una comparación de mierda. Es verdad, no es fácil pararse en la televisión, por ahí es fácil llegar, pero hay que mantenerse. Pero ella llegó por la ventana a la política, que Dios me perdone, se lo ofrecieron", concluyó de manera contundente.