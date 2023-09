L-Gante confirmó su romance con Wanda Nara: "Lo más cerca de una relación"

L-Gante, quien salió de prisión recientemente, se sinceró sobre el vínculo que lo une con Wanda Nara.

L-Gante es un cantante y compositor argentino que saltó a la fama por crear el género urbano cumbia 420. A pesar del enorme éxito que logró en la industria musical, se vio envuelto en fuertes polémicas y recién salió de prisión, después de meses tras las rejas a causa de un delito que habría cometido a la salida de un boliche. Ahora que volvió a recuperar su libertad, habló con la prensa por primera vez en mucho tiempo y dio detalles de su futuro musical. En una reciente entrevista, sorprendió a todos al hablar sobre su situación sentimental y confesar toda la verdad sobre su relación con Wanda Nara.

En 2022, Elián Valenzuela y la empresaria comenzaron a ser vistos juntos en lugares públicos. Rápidamente, los rumores de romance salieron a la luz, pero ambos protagonistas los negaron rotundamente, ya que según los dos, solamente eran amigos. Sin embargo, varios testigos aseguraron haberlos visto besándose en boliches, fiestas y eventos. Ahora que pasaron meses y Wanda ya retomó su relación con su esposo, Mauro Icardi, el cantante confesó cuál fue el vínculo que tuvieron.

“Yo, en mi vida, tuve una sola novia que fue Tamara Báez (la madre de su hija Jamaica) y me separé hace ya un año. Me separé y me emocioné con la fama”, comenzó diciendo, en diálogo con el programa Cross Over (Vorterix). Fue entonces cuando confesó: “Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Lo demás... todo de paso".

Al escuchar sus declaraciones, el conductor le preguntó: "¿Hablaste con Wanda?”. "¿Al salir de la cárcel? Sí, piola. Mantengo siempre el contacto, re de 10", contestó el cantante. Por último, reveló cuál fue la reacción de la esposa de Icardi al enterarse que iba preso: “No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Aunque no tuve contacto, sí hablé con ella. La mejor, no estamos en una relación ni nada pero le tengo cariño".

Con respecto a la relación que mantiene hoy en día con la madre de su hija, explicó: “Estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jamaica vea a los padres juntos, quizás no como pareja pero sí como familia". Sin embargo, dejó la puerta abierta para una posible reconciliación: "Cuando sea posible volveremos".

L-Gante reveló cómo se sintió estando preso

El pasado miércoles 13 de septiembre de 2023, Elián dio una conferencia de prensa en la que contó cómo fue haber estado preso. El cantante aseguró que estuvo muy tranquilo y que desde entonces trata de administrarse y organizarse “de manera más cuidadosa, pensando cada paso”. Además, aseguró que nunca dejó de trabajar en su nueva música y que muy pronto sacará un nuevo disco.

Sobre las versiones de que habría subido excesivamente de peso, contestó: “Hubo muchos rumores. Estaba en forma como si fuera un preso normal, estaba ahí, con otros detenidos, cada uno con su situación”. Afortunadamente, dijo que no pasó ningún mal momento con sus compañeros. “Es saber que estamos todos ahí, en la misma y somos todos humanos, personas. Me llevé bien, con respeto con todos. No tuve ninguna pelea, discusión, mala conducta, nada. Sólo me tomé la tranquilidad de que llegue el momento y volver a mi casa, recuperar el tiempo perdido sólo de mi hija, que es el momento, que es chiquita. Pasan dos semanas y ya aprendió un montón de cosas nuevas”, cerró.