Karina Mazzocco explotó y les paró el carro a sus compañeros en vivo: "No se entiende"

La conductora debió tomar una decisión en pleno vivo, que afectó a sus panelistas.

Karina Mazzocco vivió un acalorado momento en su programa de televisión y debió mostrar la parte más dura de su carácter, para tranquilizar a todos sus panelistas. La conductora intercedió en medio de una discusión sobre una noticia relacionada a Vicky Xipolitakis y cambió los ánimos de todos los presentes en el estudio.

Cora de Barbieri y Miriam Lanzoni fueron quienes estaban intentando hablar al mismo tiempo cuando Mazzocco se quedó sin paciencia y decidió frenar a sus compañeras de piso. "Paren, paren, escúchenme un poquito", enunció la conductora, sin mucho éxito en un principio, ya que las periodista y la actriz continuaban con su discusión.

"Entiendo que el tema nos enciende a todos. Todos tenemos cosas que aportar", enunció la presentadora de Transformaciones, con un contundente tono, para que los involucrados en el debate dejaran de hablar. Y cerró: "Pero, si hablamos todos juntos, no se entiende. Entonces, nos vamos repartiendo y todos tienen tiempo de hablar". Tras esa intervención, la conversación entre los miembros del equipo continuó en varios tonos más abajo y con mucha más calma, por lo que el punto de vista de cada uno de ellos quedaba mucho más claro para el público.

La emoción de Cecilia "Caramelito" Carrizo en A la Tarde

La conductora de programas infanto-juveniles también es parte del panel del ciclo conducido por Mazzocco y recientemente volvió a incorporarse tras la pérdida de su hermano, Martín Carrizo, quien batalló conta la ELA durante más de cuatro años. "Martín está en paz, como se merece. Me dejó un legado inconmensurable", comenzó Cecilia, con la voz quebrada por la emoción.

"Me enseñó a vivir y a morir. Lo vi morir, estaba al lado suyo cuando se fue. Me regaló su última mirada, y yo le regalé la mía. Él y cada persona que atraviesa una enfermedad así conviven constantemente con la aceptación", continuó la celebridad, en alusión a la manera de su hermano de procesar su realidad. "Es la dualidad de aceptar y luchar contra la muerte. Es muy fuerte. Tenemos culturalmente un concepto de la muerte, a la que le tememos. Pero les aseguro que yo me amigué con la muerte".

Además, "Caramelito" relató cómo fue su experiencia de grabar discos con su hermano, quien fue considerado uno de los mejores bateristas de Argentina, y lanzó: "Los cinco discos que hice los hice con él. Cada canción me las hizo grabar mil veces. Eran las cuatro de la mañana y me decía que lo hiciera de nuevo porque lo podía hacer mejor".