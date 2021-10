Karina La Princesita renunció a ShowMatch y le dijo chau a Tinelli

Karina La Princesita renunció a La Academia de Showmatch después de protagonizar una tensa discusión con Yanina Latorre, que estaba como jurado invitada.

Karina La Princesita protagonizó un tenso cruce con Yanina Latorre en la emisión del miércoles de La Academia de Showmatch y terminó renunciando al popular certamen. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito tanto en su cuenta de Twitter como en la emisión de este jueves de Los Ángeles de la Mañana. "Se fue re caliente", revelaron sobre la sorpresiva salida de la cantante tropical, muy enojada por el intercambio que vivió con la panelista de LAM.

El miércoles por la noche, Yanina Latorre estuvo como jurado invitada en La Academia de Showmatch y protagonizó un tenso cruce con Karina La Princesita, que terminó provocando la renuncia de la cantante al popular certamen conducido por Marcelo Tinelli. Además de contar todo lo que sabía sobre la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, de quien es amiga, Latorre le dio devoluciones a los participantes que pasaron por la pista de La Academia el miércoles pasado. Entre ellas estuvo Karina La Princesita, con quien no tiene una buena relación.

"Renunció", fue el escueto tuit de Ángel de Brito con el que confirmó la renuncia de la cantante tropical a La Academia, cuando ya falta muy poco para el final. El periodista Sebastián "Pampito" Perelló Aciar amplió la información en su cuenta de Twitter al revelar que a La Princesita no le gustó el bajo puntaje que le pusieron por su "Homenaje" al tango argentino y "se fue re caliente, diciendo que el jurado era una mierda", después de la pelea con Yanina Latorre. La discusión con la panelista de LAM también sumó para que Karina abandonara el programa.

El tenso cruce de Yanina Latorre y Karina La Princesita

La emisión del miércoles de Showmatch fue grabada y contó con el desarrollo de la disciplina "Homenajes". El tributo de Karina La Princesita y su bailarín fue al tango argentino, en el que sumaron un total de 28 puntos, sin contar el voto secreto de Hernán Piquín. "Este ritmo nos emociona de corazón. Me crie escuchando a mi abuela cantar tangos en las reuniones familiares", reveló la cantante, que contó con la compañía de Lito Vitale en el piano. Pero pese a las buenas devoluciones que recibió la pareja, la cantante tropical tuvo un tenso cruce con Yanina Latorre.

"El homenaje me pareció elegido divino, cantaste hermoso, en el aro me encantó y después ya no bailaste muy bien", analizó la angelita. A Karina no le gustaron las críticas de Latorre y la encaró por el lado de su idoneidad para hablar sobre baile: "Vos sabés encima de tango así que re valoro tu devolución". Lejos de contradecirla, Latorre reconoció que no sabe "nada de tango", por lo que la cantante tropical la volvió a apurar preguntándole entonces cómo sabía que su desempeño no había sido bueno.

"Porque no soy tonta y puedo mirar una coreografía", replicó la angelita, ya un poco cansada de los cuestionamientos. "Disfrutá tu minuto de fama Yanina, gracias a Wanda", la picanteó Karina. Fiel a su estilo, Yanina Latorre le contestó de forma lapidaria para cerrar el tenso intercambio: "Tenés un problema: no aceptas la crítica del otro. No estoy acá por Wanda, soy muy amiga de Marcelo. Soy de la casa, estuve siempre. No soy cartonera, voy a puntuar a otros que tengan humor, no a vos. Te mando un besito".